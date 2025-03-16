Fenerbahçe: 0 - Samsunspor: 0 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe sahasında Reeder Samsunspor'u ağırladı. Ülker Stadı'nda oynanan mücadele 0-0 berabere bitti.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe ligdeki puanını 62 yaparken Samsunspor ise hanesine 1 puan yazdırarak puanını 51'e yükseltti. Sarı-Lacivertlilerin ezeli rakibi Galatasaray ile puan farkı 1 maç eksiğiyle 9 oldu. Galatasaray'ın ligde 71 puanı bulunuyor. Fenerbahçe gelecek hafta Bodrum FK deplasmanına gidecek. Samsunspor ise evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

KADIKÖY'DE KIRMIZI KART Samsunspor forması giyen Marius Mouandilmadji, hakem Cihan Aydın'a dokunduğu için ikinci sarı kartla oyundan ihraç edildi. Samsunsporlu futbolcu, ilk sarı kartını 4. dakikada Skriniar'ı ittiği gerekçesiyle görmüştü. REKLAM Pozisyonun ardından itirazları nedeniyle Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve Samsunspor'da oyundan çıkan Zeki Yavru da sarı kart gördü.

SAMSUNSPOR KALECİSİ OKAN KOCUK'TAN DEV PERFORMANS Samsunspor'a 1 puanı getiren en önemli oyuncuların başında kaleci Okan Kocuk geldi. 29 yaşındaki kaleci toplam 6 kurtarış yaparken mücadelenin son dakikalarında yaptığı kurtarışlarla da maça damga vurdu. İşte Okan Kocuk'un istatistikleri: SAMSUNSPOR PENALTI BEKLEDİ Samsunspor, Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynadığı maçın 25. dakikasında penaltı bekledi. Fenerbahçe savunmasının arkasına sarkan Carlos Holse, Sofyan Amrabat ile girdiği ikili mücadele sonrası ceza sahası içinde yerde kaldı. Samsunsporlu futbolcular bu pozisyonda penaltı bekledi. Hakem Cihan Aydın, pozisyona 'devam' işareti yaptı. Maçın Polonyalı VAR hakemi Pawel Raczkowski'den de herhangi bir inceleme uyarısı gelmedi.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK VARDI Fenerbahçe, Reeder Samsunspor karşısında 4 oyuncusundan faydalanamadı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Diego Carlos, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek ve Levent Mercan, zorlu müsabakada forma giyemedi. LIVAKOVIC 15 RESMİ MAÇ SONRA 11'DE Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, 15 resmi maç sonra ilk 11'e döndü. REKLAM Yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan Livakovic, bu süreçte ligde 7, Avrupa'da 6 ve Türkiye Kupası'nda 2 mücadelede forma giyemedi. İlk 11'de son müsabakasına 13 Ocak'ta Konya deplasmanında çıkan Livakovic, 15 maç sonra ilk 11'de görev aldı.