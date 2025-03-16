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        Fenerbahçe: 0 - Samsunspor: 0 | MAÇ SONUCU

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Reeder Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı. Galatasaray'ın kazandığı hafta sahasında 2 puan kaybeden Fenerbahçe zirve yarışında yara aldı. Sarı-Lacivertlilerin 29. hafta öncesinde ezeli rakibi ile arasındaki puan farkı 1 maç eksiğiyle 9 oldu.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 16.03.2025 - 19:28 Güncelleme: 16.03.2025 - 22:51
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        Fenerbahçe ağır yaralı!
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        Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe sahasında Reeder Samsunspor'u ağırladı. Ülker Stadı'nda oynanan mücadele 0-0 berabere bitti.

        Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe ligdeki puanını 62 yaparken Samsunspor ise hanesine 1 puan yazdırarak puanını 51'e yükseltti. Sarı-Lacivertlilerin ezeli rakibi Galatasaray ile puan farkı 1 maç eksiğiyle 9 oldu. Galatasaray'ın ligde 71 puanı bulunuyor.

        Fenerbahçe gelecek hafta Bodrum FK deplasmanına gidecek. Samsunspor ise evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

        KADIKÖY'DE KIRMIZI KART

        Samsunspor forması giyen Marius Mouandilmadji, hakem Cihan Aydın'a dokunduğu için ikinci sarı kartla oyundan ihraç edildi.

        Samsunsporlu futbolcu, ilk sarı kartını 4. dakikada Skriniar'ı ittiği gerekçesiyle görmüştü.

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        Pozisyonun ardından itirazları nedeniyle Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve Samsunspor'da oyundan çıkan Zeki Yavru da sarı kart gördü.

        SAMSUNSPOR KALECİSİ OKAN KOCUK'TAN DEV PERFORMANS

        Samsunspor'a 1 puanı getiren en önemli oyuncuların başında kaleci Okan Kocuk geldi. 29 yaşındaki kaleci toplam 6 kurtarış yaparken mücadelenin son dakikalarında yaptığı kurtarışlarla da maça damga vurdu.

        İşte Okan Kocuk'un istatistikleri:

        SAMSUNSPOR PENALTI BEKLEDİ

        Samsunspor, Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynadığı maçın 25. dakikasında penaltı bekledi.

        Fenerbahçe savunmasının arkasına sarkan Carlos Holse, Sofyan Amrabat ile girdiği ikili mücadele sonrası ceza sahası içinde yerde kaldı. Samsunsporlu futbolcular bu pozisyonda penaltı bekledi.

        Hakem Cihan Aydın, pozisyona 'devam' işareti yaptı. Maçın Polonyalı VAR hakemi Pawel Raczkowski'den de herhangi bir inceleme uyarısı gelmedi.

        FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK VARDI

        Fenerbahçe, Reeder Samsunspor karşısında 4 oyuncusundan faydalanamadı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Diego Carlos, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek ve Levent Mercan, zorlu müsabakada forma giyemedi.

        LIVAKOVIC 15 RESMİ MAÇ SONRA 11'DE

        Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, 15 resmi maç sonra ilk 11'e döndü.

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        Yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan Livakovic, bu süreçte ligde 7, Avrupa'da 6 ve Türkiye Kupası'nda 2 mücadelede forma giyemedi.

        İlk 11'de son müsabakasına 13 Ocak'ta Konya deplasmanında çıkan Livakovic, 15 maç sonra ilk 11'de görev aldı.

        SAINT-MAXIMIN VE CENK TOSUN KADRODA YER ALMADI

        Fenerbahçe'nin tecrübeli hücumcuları Allan Saint-Maximin ve Cenk Tosun, Reeder Samsunspor karşısında kadroya dahil edilmedi.

        Her iki oyuncunun da teknik heyet kararıyla kadroda yer almadı öğrenildi.

        Sarı-lacivertlilerde Diego Carlos ve Çağlar Söyüncü de sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.

        İSMAİL YÜKSEK VE LEVENT MERCAN YETİŞTİ

        Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan İsmail Yüksek ile Levent Mercan kadroya dahil edildi.

        Sakatlığını atlattıktan sonra Rangers maçı kamp kadrosunda yer alan İsmail, ağrıları nedeniyle maç kadrosuna alınmamıştı.

        Her iki oyuncu da Rangers dönüşü tek idmanla takımda çalışmasına rağmen yedekler arasında yer aldı.

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        MAÇTAN DAKİKALAR

        18. dakikada Fred'den aldığı pasla sağ kanatta topla buluşan Oğuz Aydın ceza yayı önüne gelerek uzaktan sert vurdu ancak kaleci Okan Kocuk uzanarak gole engel oldu.

        36. dakikada Fenerbahçe yine Oğuz Aydın'la etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Oğuz, ceza sahası içine kat edip sağ çaprazdan sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla direğin yanından auta çıktı.

        Müsabakanın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.

        54. dakikada Tadic'in pasında topla buluşan Talisca sağdan ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun yerden plase vuruşunda kaleci Okan Kocuk uzanarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

        73. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Oğuz Aydın topu rakip ceza sahasına taşıyıp arka direğe hareketlenen Szymanski'ye ortaladı. Bu futbolcunun yakın mesafeden kafa vuruşunda top yan direğe çarpıp auta çıktı.

        74. dakikada Oğuz Aydın'ın pasıyla soldan son çizgiye inen Szymanski, kale sahası önüne ortaladı. Bu noktada yükselen En-Nesyri'nin kafa vuruşunda top az farkla yandan dışarı gitti.

        75. dakikada Reeder Samsunspor 10 kişi kaldı. Yaşanan faul pozisyonunun ardından Mouandilmadj, hakem Cihan Aydın'ın koluna müdahalede bulununca, Cihan Aydın bu futbolcuyu ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

        90. dakikada sağdan kazanılan korner atışını Mert Hakan Yandaş kullandı. Kale sahası içinde yükselen Dzeko'nun kafa vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.

        90+2. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Oğuz Aydın'ın soldan ortasında arka direğe hareketlenen İrfan Can Kahveci, kale önündeki Dzeko'ya indirdi. Bu futbolcunun yakın mesafeden kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

        90+7. dakikada sağdan kazanılan korner atışında İrfan Can Kahveci kale sahasına ortaladı. Savunmanın arasından Dzeko kafayı vurdu ancak Okan Kocuk son anda köşeye giden topu uzaklaştırmayı başardı.

        Müsabaka golsüz eşitlikle sona erdi.

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