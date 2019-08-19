Fenerbahçe, tam 123 haftadır hasret kaldığı Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturdu.
Marius Sumudica'nın çalıştırdığı Gazişehir Gaziantep'i ağırlayan Fenerbahçe, sahadan Moses, Emre, Muric, Dirar ve Ferdi'nin golleriyle 5-0'lık galibiyetle ayrılırken bir ilki yaşadı.
Fenerbahçe, son olarak 2015-2016 sezonunun 13. haftasında, 30 Kasım 2015’te Trabzonspor’u 2-0 yenerek liderlik koltuğuna oturmuştu.
Fenerbahçe, daha sonra aradan geçen yaklaşık 4 yıl ve 3.5 sezonda bu mücadeleye kadar hiçbir haftayı lider tamamlayamamıştı.
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