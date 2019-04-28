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Fenerbahçe, 28 sezon sonra büyük maç kazanamadı

Süper Lig'de son yıllarda büyük maçlarda gösterdiği olumlu performansla dikkati çeken sarı-lacivertliler, bu sezon Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor ile yaptığı karşılaşmalarda galibiyet alamadı. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'a karşı bu sezon oynadığı 6 maçın 5'inde berabere kalıp, 1'inde yenildi. Fenerbahçe, söz konusu rakipleri karşısında daha önce en son 1990-1991 sezonunu galibiyet alamadan tamamlamıştı

Fenerbahçe

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, 28 sezon sonra büyük maç galibiyeti yaşayamadı.

Süper Lig'de bu sezon oldukça kötü bir performans gösteren ve taraftarlarının tepkisini çeken sarı-lacivertliler, büyük maçlarda da eski halini arattı.

Rakipleri Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor karşısında uzun yıllardır büyük üstünlük kuran Fenerbahçe, bu sezon ise söz konusu ekiplerle oynadığı hiçbir mücadeleyi kazanamadı.

TEK YENİLGİ

Fenerbahçe; Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'a karşı bu sezon oynadığı 6 maçın 5'inde berabere kalıp, 1'inde yenildi.

Sarı-lacivertliler, deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 kaybederken, diğer 5 karşılaşmadan ise beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe, söz konusu rakipleri karşısında daha önce en son 1990-1991 sezonunu galibiyet alamadan tamamlamıştı

BÜYÜK MAÇLARI SES GETİRDİ

Fenerbahçe'nin bu sezon oynadığı büyük maçlar, içinde barındırdıklarıyla ön plana çıktı.

Deplasmanda mağlup olduğu Trabzonspor karşılaşmasında sezonun en kötü karşılaşmalarından birini oynayan sarı-lacivertliler, Galatasaray ve Beşiktaş deplasmanlarında ise tarihi geri dönüşlere imza attı.

Söz konusu karşılaşmalarda Galatasaray'a karşı 2-0, Beşiktaş'a karşı da 3-0 yenik duruma düşen Fenerbahçe, iki karşılaşmayı da berabere tamamlamayı bildi.

HİÇBİRİNDE ÖNE GEÇEMEDİ

Fenerbahçe, bu sezon bahsi geçen rakipleriyle oynadığı hiçbir mücadelede öne geçemedi.

Bu sezonki ilk büyük maçında sahasında Beşiktaş'ı ağırlayan sarı-lacivertliler, Ryan Babel'in golüyle yenik duruma düşmüş ama sahadan 1 puanla ayrılmayı bilmişti.

Daha sonra Galatasaray deplasmanında 2-0 geriye düşen ve 1 puanı kurtaran Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanında ise aynısını başaramayınca sahadan 2-1 mağlup ayrılmıştı.

Fenerbahçe, deplasmandaki Beşiktaş maçında ise büyük bir felaketi, lehine çevirmeyi bildi. Sarı-lacivertliler, ilk yarıyı 3-0 geride kapatmasına karşın, ikinci yarıda inanılmaz bir geri dönüşle 3 gol atarak beraberliği yakalayıp, 1 puan kazandı.

SON 2 MAÇTA 10 KİŞİ KALDI

Fenerbahçe, bu sezon oynadığı son 2 büyük maçı 11 kişi tamamlayamadı.

Evinde oynadığı Galatasaray ve Trabzonspor maçlarında rakipleri karşısında skor olarak geriye düşen sarı-lacivertliler, sahada da 10 kişi kaldı.

Fenerbahçe, bu 2 müsabakayı da 1-1'lik sonuçlarla bitirdi.

BU SEZONKİ SONUÇLAR

Fenerbahçe'nin güçlü rakipleri Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'a karşı bu sezon aldığı skorlar şöyle:

Fenerbahçe-Beşiktaş: 1-1

Galatasaray-Fenerbahçe: 2-2

Trabzonspor-Fenerbahçe: 2-1

Beşiktaş-Fenerbahçe: 3-3

Fenerbahçe-Galatasaray: 1-1

Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-1

1990-1991'DE DE KAZANAMADI

 

Fenerbahçe, 1990-1991 sezonunda bu yıla benzer bir performansa imza attı.

Söz konusu yılda bahsi geçen rakiplerine karşı hiçbir mücadeleyi kazanamayan Fenerbahçe, çok kötü bir performans sergilemiş ve sadece 1 puan toplayabilmişti.

Fenerbahçe, o sezon Beşiktaş ile deplasmanda berabere kalırken, diğer tüm maçlarını kaybetmişti.

Sarı-lacivertli ekibin 1990-1991 sezonunda aldığı sonuçlar şöyle:

Fenerbahçe-Trabzonspor: 3-5

Fenerbahçe-Galatasaray: 1-2

Beşiktaş-Fenerbahçe: 1-1

Trabzonspor-Fenerbahçe: 3-0

Galatasaray-Fenerbahçe: 4-1

Fenerbahçe-Beşiktaş: 0-2

 

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