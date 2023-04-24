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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Kadıköy'de İstanbulspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler mücadeleden 3-3'lük beraberlik ile ayrıldı.

Fenerbahçe'de goller 25 ve 51. dakikada Arda Güler, 71. dakikada ise Joao Pedro'dan geldi. İstanbulspor'un gollerini ise 57 (pen) ve 66. dakikada Ethemi, 90+6. dakikada ise Eze'den geldi.

Galatasaray'ın Fatih Karagümrük ile berabere kaldığı haftada önemli bir avantajı kaçıran sarı-lacivertliler puan farkını da 4'e indirme fırsatını kaçırdı. Fenerbahçe bir sonraki hafta Sivasspor deplasmanına gidecek. Galatasaray ise Beşiktaş ile derbi oynayacak.

KADIN BASKETBOLCULAR, TRİBÜNLERİ SELAMLADI Fenerbahçe Alagöz Holding, İstanbulspor maçı öncesinde tribünleri selamladı. Avrupa Şampiyonluğuna ulaşan kadın basketbolculara, sarı-lacivertli tribünlerden yoğun sevgi gösterisinde bulunuldu. Basketbolcular sahaya "Dünyanın En Büyük Spor Kulübü Fenerbahçe" yazılı pankartla çıktı. LUAN PERES YAKLAŞIK 3 AY SONRA KADRODA Fenerbahçe'nin deneyimli stoperi Luan Peres, yaklaşık 3 ay sonra kadroda yer aldı. Sezon boyunca yaşadığı uzun süreli sakatlıklar sebebiyle formasından uzak kalan 28 yaşındaki oyuncu, son olarak 2 Şubat tarihinde Adana Demirspor'a karşı kadroda yer almış fakat süre alamamıştı. Brezilyalı savunmacı, sarı-lacivertli formayı ise son olarak 29 Ocak tarihinde Kasımpaşa müsabakasında giymişti. Luan Peres, 2 ay 22 gün sonra yeniden kadroya girmeyi başardı. MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR Karşılaşmaya etkili başlayan ev sahibi ekipte, 22. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topa Szalai vole bir vuruş yaptı. Bu oyuncunun şutunda top üstten auta gitti. 25. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sol çaprazdan içeri giren Emre Mor'un yerden sert vuruşunda kaleci Alp Arda'nın çeldiği top Arda Güler'in önüne düştü. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

İlk yarı, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. 51. dakikada Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. Sağ çaprazda Mert Hakan Yandaş'ın pasını iyi değerlendiren Arda Güler, ceza sahası yayı önünden soluna çekerek plase şutunu çekti. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0. Ev sahibinin golünün hemen ardından İstanbulspor geliştirdiği atakla penaltı kazandı. 53. dakikada savunma arkasına sarkan Eze'nin vuruşunda yerden seken top Ferdi Kadıoğlu'nun eline çarptı. Devam kararı veren hakem, VAR'ın çağırması üzerine pozisyonu inceleyip penaltı kararı verdi. 57. dakikada İstanbulspor farkı bire indirdi. Penaltı vuruşunu kullanan Ethemi, meşin yuvarlağı kalecinin uzandığı ters köşeden filelere gönderdi: 1-2. 66. dakikada İstanbulspor beraberliği yakaladı. Rroca'nın defansın arkasına attığı topla sol çaprazda buluşan Ethemi'nin vuruşunda Samet Akaydın'a çarpan top kaleciyi de yanıltarak üstten ağlara yöneldi: 2-2.

69. dakikada Alioski'nin sol çizgiden içeri gönderdiği topa iyi yükselen Valencia kafayla vurdu. Top az farkla yandan auta çıktı. 71. dakikada sarı-lacivertliler bir kez daha öne geçti. İsmail Yüksek'in kale önünden ileriye gönderdiği topu kontrol eden Valencia, sol çaprazdan kat ederek ceza sahasına girdi. Savunma oyuncusunu çalımla geçen Velancia'nın uzak direk dibine gönderdiği topa Pedro dokunarak takımı adına üçüncü golü kaydetti: 3-2. 90+6. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Sağ kanattan taç atışında topu alan Emir Kaan Gültekin içeri ortaladı. İyi pozisyon alan Eze'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-3. Mücadele, 3-3 beraberlikle sonuçlandı.

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