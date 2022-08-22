Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Adana Demirspor'u konuk ediyor.
STAT: Ülker Stadı
HAKEM: Abdulkadir Bitigen
SAAT: 21.45
YAYIN: beIN Sports 1
FENERBAHÇE: Altay, Lemos, Szalai, Peres, Arao, Zajc, Ferdi, Lincoln, Emre, Valencia, Serdar Dursun
YEDEKLER: Ertuğrul, Osayi, Gustavo, Alioski, Mert, İsmail, Rossi, Crespo, İrfan Can, Pedro
TEKNİK DİREKTÖR: Jorge Jesus
ADANA DEMİRSPOR: Ertaç, Svensson, Samet, Rakitskyi, Rodrigues, Ndiaye, Gökhan, Akintola, Belhanda, Onyekuru, Dzyuba
YEDEKLER: Vedat, İsmail, Abdurrahim, Tayyip, Semih, Stambouli, Bjarnason, Berk, Yusuf, Assombalonga
TEKNİK DİREKTÖR: Vincenzo Montella
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Ligdeki ilk maçında Hangikredi Ümraniyespor ile sahasında 3-3 berabere kalan sarı-lacivertliler, 2. haftada ise deplasmanda Kasımpaşa'yı 6-0 mağlup etmişti.
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda hafta içinde deplasmanda karşılaştığı Austria Wien'i de 2-0 yenen Jorge Jesus'un öğrencileri, Adana Demirspor'u mağlup etmeyi amaçlıyor.
Fenerbahçe ile Adana Demirspor, Süper Lig'de 37. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında ligde daha önce oynanan 36 karşılaşmada Fenerbahçe'nin 21, Adana Demirspor'un 5 galibiyeti bulunuyor. Taraflar 10 maçta ise eşitliği bozamadı.
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