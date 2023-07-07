Fenerbahçe, Arda Güler'in yerine alacağı ismi buldu: Sebastian Szymanski!
Arda Güler'i rekor bonservis bedeliyle Real Madrid'e gönderen Fenerbahçe, milli yıldızın boşluğunu doldurmak için harekete geçti. Sarı-lacivetliler, Dinamo Moskova forması giyen Sebastian Szymanski'yi gündemine aldı. İşte detaylar...
Arda Güler'i İspanyol devi Real Madrid'e gönderen Fenerbahçe, genç oyuncunun yerini doldurmak için kolları sıvadı.
Match TV'de yer alan habere göre sarı lacivertliler, Dinamo Moskova forması giyen Sebastian Szymanski ile anlaşmaya yakın.
Oyuncuyu Galatasaray'ın da istediği belirtilen haberde, Fenerbahçe'nin teklifinin daha yüksek olduğu ve Dinamo Moskova'nın bu teklife sıcak baktığı ifade edildi.
Geçtiğimiz sezonu Feyenoord'da kiralık olarak geçiren Polonyalı orta saha oyuncusu, Hollanda ekibi ile çıktığı 40 karşılaşmada 10 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.
Polonya Milli Takımı ile de 24 karşılaşmaya çıkan 23 yaşındaki oyuncu, 1 kez gol sevinci yaşadı.