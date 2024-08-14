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        Haberler Bilgi Spor Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde! Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, grup maçları ne zaman başlıyor?

        Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde! Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman?

        Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Lille'e elenerek Avrupa Ligi'ne gitti. Avrupa Ligi'ne grup aşamasından dahil olacak sarı lacivertlilerin rakipleri kura çekiminin ardından belli olacak. Beşiktaş ve Trabzonspor ise play-off turunda rakibini elemesin durumunda adını gruplara yazdıracak. Peki, "Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman?" İşte Avrupa Ligi kura çekimi tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2024 - 00:57 Güncelleme: 14.08.2024 - 00:57
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        Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme turunda Lille'e elenen Fenerbahçe, yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. Grup maçlarını yerine lig formatının geçileceği Avrupa Ligi'nde toplamda 36 takım mücadele edecek. Lig aşamasında 8 maçın ardından ilk 8'de yer alan takımlar direkt son 16 turuna ismini yazdırırken, 9. ve 24. sırada yer alan takımlar play-off turu oynayacak. Peki, "Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, grup maçları ne zaman başlıyor?" İşte detaylar...

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        FENERBAHÇE LİG AŞAMASINA DOĞRUDAN KATILACAK

        Şampiyonlar Ligi’ne 3. ön eleme turunda veda eden Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Ligi grup aşamasından devam edecek.

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        AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

        UEFA Avrupa Ligi’nde yeni sezonun kura çekimi 29 ve 30 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.

        2024-25 UEFA Avrupa Ligi grup maçları 25 Eylül 2024'te başlayıp 30 Ocak 2025'te sona erecek.

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        BEŞİKTAŞ PLAY-OFF MAÇI

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki ilk maçını 22 Ağustos'ta oynayacak. Bu turun rövanş karşılaşmaları ise 29 Ağustos'ta yapılacak. Siyah-beyazlılar bu turu geçmesi halinde Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kalacak.

        İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde Beşiktaş'ın play-off turundaki muhtemel rakibi belli oldu.

        Beşiktaş, play-off turunda Partizan-Lugano eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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        TRABZONSPOR 3. ÖN ELEME TURUNDA

        UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında sahasında Rapid Wien'e 1-0 kaybeden Trabzonspor, rakibi karşısında 2 farklı kazanması durumunda play-off turuna kalacak. Bordo-mavililer, play-off aşamasını geçmesi durumunda Avrupa Ligi'ne katılacak.

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