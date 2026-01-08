Habertürk
        Fenerbahçe ayrılığı açıkladı: İrfan Can Kahveci, Kasımpaşa'da!

        Fenerbahçe ayrılığı açıkladı: İrfan Can Kahveci, Kasımpaşa'da!

        Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin sezon sonuna kadar Kasımpaşa'ya kiralandığını açıkladı.

        Giriş: 08.01.2026 - 15:25 Güncelleme: 08.01.2026 - 18:04
        Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı!
        Fenerbahçe bir süredir kadro dışı bulunan İrfan Can Kahveci'nin sezon sonuna kadar Kasımpaşa'ya kiralandığını açıkladı.

        Sarı-Lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Profesyonel A Takım oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci, sezon sonuna kadar Kasımpaşa’ya kiralanmıştır. Oyuncumuza ligin geri kalan bölümünde sakatlıktan uzak başarılı bir sezon dileriz." ifadelerine yer verildi.

        İrfan Can Kahveci, Kasımpaşa ve Fenerbahçe'nin anlaşmasının ardından Kasımpaşa'nın Antalya kampına katıldı.

        Fenerbahçe'de ekim ayında kadro dışı kalan 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon 12 maçta süre bulmuştu.

        KASIMPAŞA DA AÇIKLADI

        Lacivert-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz İrfan Can Kahveci,Kulüp Başkanımız Halil İbrahim Akyıldız ve Kulüp CEO’muz Ceyhun Kazancının’ın da katılımıyla gerçekleştirilen imza töreniyle kendisini sezon sonuna kadar Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı. İrfan Can Kahveci’ye hoş geldin diyor, formamız altında başarılar diliyoruz." denildi.

