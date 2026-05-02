Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında RAMS Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka sebebiyle, Fenerbahçe - Başakşehir mücadelesinin maç saati ve canlı yayın bilgisi futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Ligde 31 maçta 19 galibiyet, 10 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, 67 puanla 2. sırada bulunuyor. Sarı-lacivertliler Galatasaray mağlubiyetinin ardından Domenico Tedesco'yla yollarını ayırırken, kalan 3 maça Zeki Murat Göle yönetiminde çıkacak. Peki, Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe - Başakşehir maçı canlı izle bilgisi...
Fenerbahçe - Başakşehir maçı için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Şampiyonluk yarışının uzağında kalanan sarı-lacivertliler, 3 lig maçını kazanıp sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi potasında tamamlamak istiyor. İki takım bugüne kadar 35 lig maçında karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Fenerbahçe 20 kez galip gelirken RAMS Başakşehir 11 galibiyet elde etti. 4 müsabakada taraflar birbirine üstünlük kuramadı.
FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe - Başakşehir maçı 2 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak.
FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?
Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka beIN Sports 2'den canlı yayımlanacak.
FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE
Kritik mücadele sebebiyle "Fenerbahçe - Başakşehir maçı canlı izle" aramaları sıklaştı. Fenerbahçe - Başakşehir maçını canlı şifresiz izlemek için yayıncı kuruluş beIN Sports'a üye olmanız gerekmektedir. Fenerbahçe - Başakşehir maçını internet üzerinden izlemek isteyen sporseverlerin de TOD TV üyeliklerini aktif hale getirmesi gerekir.
F.BAHÇE'DE 6 EKSİK
RAMS Başakşehir mücadelesi öncesinde Fenerbahçe'de 6 eksik bulunuyor.
Uzun süreli sakatlığının ardından takımla çalışmalara başlayan Edson Alvarez, yarınki maçta forma giyemeyecek.
Bireysel çalışmalarını sürdüren Marco Asensio'nun durumu ise belirsiz.
Galatasaray deplasmanında kırmızı kart gören, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından da ayrıca 3 maç ceza verilen kaleci Ederson'un yanı sıra sarı kart cezaları bulunan Matteo Guendouzi, Mert Müldür ve Archie Brown da takımlarını yalnız bırakacak. Sakatlığı bulunan Dorgeles Nene de, karşılaşmada forma giyemeyecek.