Fenerbahçe-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Geçtiğimiz hafta oynanan derbide aldığı mağlubiyetle şampiyonluk yarışında ağır yara alan Fenerbahçe'de tüm dikkatler Başakşehir karşılaşmasına çevrildi. Lider Galatasaray'ın 7 puan gerisine düşen sarı-lacivertli ekip, bu akşamki maçlar öncesinde matematiksel olarak hâlâ şampiyonluk iddiasını sürdürüyor. Fenerbahçe-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde.
FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe – Başakşehir karşılaşması 2 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 20.00’de oynanacak.
FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe ile Başakşehir arasında oynanacak kritik karşılaşma, Trendyol Süper Lig yayın haklarını elinde bulunduran beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.
18 YAŞ ALTINA ÜCRETSİZ BİLET
RAMS Başakşehir karşılaşması öncesinde kulüp, bilet politikasında güncellemeye gitti. Yapılan açıklamaya göre, sarı-lacivertli ekip 18 yaş altındaki taraftarların yarın oynanacak mücadeleyi ücretsiz olarak tribünden takip edebileceğini duyurdu.