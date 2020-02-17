Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, çarşamba günü basın toplantısı düzenleyecek. 10 Şubat'ta FBTV'de 'Gündem Özel' programı yapmayı planlayan Ali Koç, İdlib'de gerçekleşen hain terör saldırısı sonrasında gelen şehit haberleri nedeniyle programı ertelemişti.
Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Başkanımız Ali Koç 19 Şubat Çarşamba günü saat 16.00’da basın toplantısı düzenleyecektir.
Ülker Stadı 1907 Tribünü’nde düzenlenecek toplantıya tüm basın mensupları ve yorumcular davetlidir."
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