Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerium mağazalarının tır teslim töreninde dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Gündemdeki konular hakkında konuşacağını belirten Koç, "Her zaman söylediğim gibi; Fenerbahçe'nin farkı; gelir, eğitim, kültür seviyesi ne olursa olsun taraftarımız söz konusu Fenerbahçe ise olağanüstü sınırları zorlayacak cömertlik gösteriyor. Bunu her alanda görüyoruz. Allah onlardan razı olsun. Benim söyleyeceğim şeyler çok birikti, doluyum. Az kaldı, onu söyleyeceğim yakında. Yakın zamanda bir basın toplantısı gerçekleştirme ihtimalim var" dedi.