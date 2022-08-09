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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Bu bir yol kazası

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de ilk hafta maçında Ümraniyespor'la 3-3 berabere kalırken sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç mücadelenin ardından açıklamalar yaptı

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  • Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ümraniyespor maçını değerlendirdi: "Bu bir yol kazası" Fenerbahçe Haberleri

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldıkları karşılaşmayı değerlendirdi. Başkan Koç'un açıklamaları şöyle: 
  • Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ümraniyespor maçını değerlendirdi: "Bu bir yol kazası" Fenerbahçe Haberleri

    "BU BİR YOL KAZASI"

    "Bu bir yol kazası. Panik olacak hiçbir şey yok. Bu başlangıç hayırlı olabilir. Takımımıza ve hocamıza sonuna kadar güveniyoruz"
  • Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ümraniyespor maçını değerlendirdi: "Bu bir yol kazası" Fenerbahçe Haberleri

    "POZİSYON DIŞARIDA GELDİ"

    "Size soruyorum penaltı mı? Dışarıda geldi. Hakem zaten sıkıntılı bir isim. Yöneten kadro iyi değildi. Her golde VAR'a gidildi. Her maçta çok fazla duruldu. Burada iki Avrupa maçı oynadık, hakemleri gördünüz. Bir 90 dakikada bu kadar hata olmaz."

     
  • Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ümraniyespor maçını değerlendirdi: "Bu bir yol kazası" Fenerbahçe Haberleri

    "ŞU AN HAKEME KONSANTRE OLMAMALIYIZ"

    "Şu an hakem üstüne konsantre olmamalıyız. O zaman sonuca bahane aramış oluruz. Ancak bir daha böyle olursa, tepkimiz farklı olur."
  • Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ümraniyespor maçını değerlendirdi: "Bu bir yol kazası" Fenerbahçe Haberleri

    "YAŞAR KEMAL UĞURLU İÇİN GEÇEN SEZON KONUŞTUM"

    "Yaşar Kemal Uğurlu için geçen sene konuştum, gerekirse devamını getiririm."
  • Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ümraniyespor maçını değerlendirdi: "Bu bir yol kazası" Fenerbahçe Haberleri

    TRANSFER SÖZLERİ 

    "Hoca gelmeden 4-5 oyuncu istiyordu. Buraya geldikten sonra fikri değişti, fırsatlar çıktı. Bizim camiada orta yol yok. Yine eleştiri var. Hocamız güveniyorum. Panik yapmamalıyız."

     
  • Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ümraniyespor maçını değerlendirdi: "Bu bir yol kazası" Fenerbahçe Haberleri

    MAXI GOMEZ YANITI

    "İmza atmadan isim açıklamayız. Maxi Gomez diyorsunuz, bugüne kadar bize neler yakıştırıldı! Sadece bize de değil, diğer takımlara da! Kamuoyu transfer istiyor değil. Bu yumurta-tavuk meselesi. Bazı medya mensupları, menajerlerle iş yapıyor."

     
  • Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ümraniyespor maçını değerlendirdi: "Bu bir yol kazası" Fenerbahçe Haberleri

    "10 EYLÜL'E KADAR SÜREMİZ VAR"

    "Forvet en pahalı pozisyon. Maddi sıkıntı olunca, istediğinizi yapamazsınız. Transferin son döneminde çok farklı şeyler oluyor. Biz de onu bekliyoruz. 10 Eylül’e kadar süremiz var. Bekleyeceğiz."

     
  • Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ümraniyespor maçını değerlendirdi: "Bu bir yol kazası" Fenerbahçe Haberleri

    "KURAL DEĞİŞİKLİĞİ ÇOK DOĞRU OLDU"

    "Yabancı sayımız, kurallar ne diyorsa o olacaktır. Çok doğru bir kural değişikliği oldu. Sayın Süleyman Hurma'nın fikriydi, doğru bir karardı. Bu yüzden de TFF olumlu baktı."

     
  • Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ümraniyespor maçını değerlendirdi: "Bu bir yol kazası" Fenerbahçe Haberleri

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