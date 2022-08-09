Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Bu bir yol kazası

"POZİSYON DIŞARIDA GELDİ"

"Size soruyorum penaltı mı? Dışarıda geldi. Hakem zaten sıkıntılı bir isim. Yöneten kadro iyi değildi. Her golde VAR'a gidildi. Her maçta çok fazla duruldu. Burada iki Avrupa maçı oynadık, hakemleri gördünüz. Bir 90 dakikada bu kadar hata olmaz."