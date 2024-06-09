Fenerbahçe başkanı kim oldu? Seçim sonuçları ile yeni başkan Ali Koç mu, Aziz Yıldırım mı oldu?
Fenerbahçe başkanlık seçimi günü geldi çattı. Fenerbahçe Kulübünün seçimli olağan genel kurulunda oy kullanma işlemi başladı. Mevcut başkan Ali Koç ile eski başkan Aziz Yıldırım'ın rekabet ettiği seçimde 22 bin oy barajı aşıldı ve rekor kırıldı. Kongre üyeleri, stadyumda kurulan 47 sandıkta saat 17.00'ye kadar oy kullanabilecek. Heyecanlı bekleyiş devam ederken gözler "Fenerbahçe başkanı kim oldu? Aziz Yıldırım mı, Ali Koç mu kazandı?" sorularına çevrildi. İşte, yeni FB başkanının kim olduğuna ilişkin detaylar...
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yapılan Fenerbahçe başkanlık seçimi devam ediyor. Mevcut başkan Ali Koç ve önceki başkan Aziz Yıldırım'ın yarıştığı seçimde 46 bin 410 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Fenerbahçe başkanlık seçimlerinde 10.00'da başlayan oy verme süreci, 17.00'de sona erecek. Peki, Fenerbahçe başkanı kim oldu? İşte, konuya dair detaylar...
FENERBAHÇE BAŞKANI KİM OLDU?
Fenerbahçe'nin yeni başkanı henüz belli olmadı. Saat 17.00'de sona erecek seçimlerin ardından oy sayımına başlanacak. Oy sayım işleminin de tamamlanmasının ardından Fenerbahçe'nin başkanı netleşecek. Konuya ilişkin gelişmeler yaşandıkça haberimize eklenecek.
ADAYLARIN OY PUSULA RENKLERİ
Fenerbahçe'de Ali Koç'un sarı, Aziz Yıldırım'ın ise beyaz renkli oy pusulalarına sahip olacağı açıklandı.
ALİ KOÇ'UN YÖNETİM KURULU LİSTESİ:
Erol Bilecik, Burak Kızılhan, Sertaç Komsuoğlu, Acun Ilıcalı, Ahmet Ketenci, Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Dişli, Ergun Özen, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hakan Safi, Hamdi Akın, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Kemal Danabaş, Mehmet Dereli, Nedim Keçeli, Özgür Özaktaç, Rıfat Perahya, Selma Rodopman.
AZİZ YILDIRIM'IN YÖNETİM KURULU LİSTESİ:
Mithat Yenigün, Mahmut Uslu, Nihat Özbağı, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Mehmet İman, Ahmet Önder Fırat, Fatih Öztürk, Murat Salar, Mehmet Selim Kosif, Batuhan Özdemir, Ömer Onan, Hande Tibuk, Ahmet Özokur, Mustafa Ömer Topbaş, Emin Selim Akgün, Mustafa Aydın Acun, Emrah Tünay, Mehmet Engin Özturan, Savaş Adalet, Berkay Erdim, Tuna Akın.