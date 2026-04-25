Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, görevde bulunduğu 7. ayında 6. kez derbi heyecanı yaşayacak.

Saran, ligin 11. haftasında 2 Kasım 2025 tarihinde oynanan Beşiktaş maçıyla ilk derbi heyecanını yaşadı ve sarı-lacivertliler sahadan galip ayrıldı. Bu kez 14. haftada Kadıköy'de ilk kez Galatasaray derbisi yaşayan Saran, 10 Ocak tarihinde ise ezeli rakibine karşı Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda kazanılan Turkcell Süper Kupa maçıyla birlikte kulübün başında futbol branşında ilk kez kupa sevinci yaşadı. Saran'ın bir diğer derbisi ise 23 Aralık'ta Beşiktaş'a karşı oynanan Türkiye Kupası grup maçıydı. Fenerbahçe, evinde Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu.

Saran son olarak Beşiktaş'la ligde oynanan ve 1-0 kazandıkları derbide tribünde büyük heyecan yaşadı.

Saran'ın görev süresinde Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşı 3 maçta 2 galibiyet, 1 mağlubiyet; Galatasaray'a karşı 2 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.