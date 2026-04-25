Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın 6'ncı derbisi!

        Sadettin Saran'ın 6'ncı derbisi!

        Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, yarınki Galatasaray maçıyla birlikte 6. derbi heyecanını yaşayacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25 Nisan 2026 - 13:49 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Saran'ın 6'ncı derbisi!

        Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, görevde bulunduğu 7. ayında 6. kez derbi heyecanı yaşayacak.

        Saran, ligin 11. haftasında 2 Kasım 2025 tarihinde oynanan Beşiktaş maçıyla ilk derbi heyecanını yaşadı ve sarı-lacivertliler sahadan galip ayrıldı. Bu kez 14. haftada Kadıköy'de ilk kez Galatasaray derbisi yaşayan Saran, 10 Ocak tarihinde ise ezeli rakibine karşı Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda kazanılan Turkcell Süper Kupa maçıyla birlikte kulübün başında futbol branşında ilk kez kupa sevinci yaşadı. Saran'ın bir diğer derbisi ise 23 Aralık'ta Beşiktaş'a karşı oynanan Türkiye Kupası grup maçıydı. Fenerbahçe, evinde Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu.

        Saran son olarak Beşiktaş'la ligde oynanan ve 1-0 kazandıkları derbide tribünde büyük heyecan yaşadı.

        Saran'ın görev süresinde Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşı 3 maçta 2 galibiyet, 1 mağlubiyet; Galatasaray'a karşı 2 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
