Fenerbahçe başkanlık seçimi kongre tarihi: Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman?
Fenerbahçe yeni başkanını seçmek üzere Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'na gidiyor. Fenerbahçe Başkanı ve başkan adayı Ali Koç ile eski başkan Aziz Yıldırım'ın arasında geçecek başkanlık yarışında, iki tarafında yönetim kurulu listeleri belli oldu. Hatırlanacağı gibi 30 Mayıs tarihinde düzenlenen Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ileri bir tarihi ertelenmişti. Bu kapsamda Fenerbahçe başkanlık seçiminin gerçekleşeceği tarih taraftarların gündemini meşgul etmeye başladı. İşte 2024 Fenerbahçe başkanlık seçiminin gerçekleşeceği tarih...
Fenerbahçe'de başkanlık seçimi için geri sayım başladı. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleşecek Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda, oy verme işleminin tamamlanmasının ardından seçim sonuçları ile yeni başkan belli olacak. Peki, "Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? Fenerbahçe başkanlık seçimi kongresi saat kaçta?" İşte Fenerbahçe başkan adayları ve yönetim kurulu listesi...
FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?
Fenerbahçe'de Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 30-31 Mayıs tarihlerinde yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 8-9 Haziran 2024 tarihine ertelendi.
Fenerbahçe kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüzün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 30 Mayıs 2024 tarihinde yeterli çoğunluk sağlanamadığından, ikinci toplantı tarihi olan 8-9 Haziran 2024 tarihine ertelenmiştir. Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, yeter sayısı aranmadan Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde saat 10.00’da başlayacaktır" ifadeleri kullanıldı.
FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYLARI
Fenerbahçe’de 1998-2018 yılları arasında başkanlık yapan Aziz Yıldırım seçimlerde aday olduğunu duyurdu.
2018 yılında yapılan seçimde mevcut başkan Ali Koç’a kaybeden Aziz Yıldırım görevini bırakmıştı.
Mevcut başkan Ali Koç 2018 yılından itibaren yaklaşık 6 yıldır Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlık görevini yürütüyor.
ALİ KOÇ YÖNETİM KURULU LİSTESİ
Erol Bilecik, Burak Kızılhan, Sertaç Komsuoğlu, Acun Ilıcalı, Ahmet Ketenci, Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Dişli, Ergun Özen, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hakan Safi, Hamdi Akın, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Kemal Danabaş, Mehmet Dereli, Nedim Keçeli, Özgür Özaktaç, Rıfat Perahya, Selma Rodopman.
AZİZ YILDIRIM YÖNETİM KURULU LİSTESİ
Mithat Yenigün, Mahmut Nedim Uslu, Cengiz Erdem, Nihat Özbağı, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Mehmet İman, Ahmet Önder Fırat, Fatih Öztürk, Murat Salar, Mehmet Selim Kosif, Batuhan Özdemir, Ömer Onan, Hande Tibuk, Ahmet Özokur, Emin Selim Akgül, Mustafa Aydın Acun, Emrah , Mehmet Emin Özturan, Kemal Fatih Aslan, Berkay Erdim, Tuna Akın.