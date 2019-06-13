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Fenerbahçe - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe - Anadolu Efes maçı için heyecan başladı. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Anadolu Efes ile karşı karşıya gelecek. Kıyasıya rekabette takımların birer galibiyeti bulunuyor. İşte Fenerbahçe - Anadolu Efes maçına dair detaylar...

FENERBAHÇE BEKO-ANADOLU EFES

Fenerbahçe - Anadolu Efes Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off serisinde şampiyonluk için mücadele ediyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun ev sahipliği yapacağı Fenerbahçe - Anadolu Efes karşılaşması saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı Mehmet Keseratar, Emin Moğulkoç ve Kaan Büyükçil yönetecek. Peki Fenerbahçe - Anadolu Efes maçı hangi kanalda yayınlanacak?

FENERBAHÇE ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA NAKLEN YAYINLACAK?

Maç, Tivibu Spor 2 ve TRT Spor ekranlarından bu akşam saat 21.00'de naklen yayınlanacak.

Final serisinde 4 galibiyete ulaşan takım Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin şampiyonu olacak. İlk maç Fenerbahçe Beko'nun 73-56 galibiyetiyle sonuçlanırken ikinci maçta istenilen sonucu alamayan Fenerbahçe Beko normal maç süresini 86-86 berabere tamamladığı  maçtan 101-93 mağlup ayrıldı.

Play-off final serisinde dört galibiyet alan takım şampiyonluğa ulaşacak.

FENERBAHÇE ANADOLU EFES PLAY-OFF SERİSİ MAÇ PROGRAMI

3. Maç: 13 Haziran Perşembe 21.00 – Ülker Spor ve Etkinlik Salonu: Fenerbahçe Beko – Anadolu Efes

4. Maç: 15 Haziran Cumartesi (17.00) – Ülker Spor ve Etkinlik Salonu: Fenerbahçe Beko – Anadolu Efes

5. Maç:17 Haziran Pazartesi (20.00) – Sinan Erdem Spor Salonu: Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko

6. Maç (gerekmesi durumunda oynanacaktır): 19 Haziran Çarşamba (20.00) – Ülker Spor ve Etkinlik Salonu: Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes

7. Maç (gerekmesi durumunda oynanacaktır): 21 Haziran Cuma (20.00 – Sinan Erdem Spor Salonu: Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko

Fenerbahçe Beko’da Tyler Ennis, Joffrey Lauvergne, Gigi Datome, Erick Green ve Jan Vesely’nin sakatlıkları bulunuyor. Ennis ve Lauvergne, uzun süreli sakatlıkları nedeniyle sezonun geri kalanında forma giyemeyecek. Datome, Green ve Vesely’nin ise tedavi süreçleri devam ediyor.

OYUNCU İSTATİSTİKLERİ– ORTALAMALAR (FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES)

Sayı: Joffrey Lauvergne 12.62 - Brock Motum 17.60

Ribaund: Jan Vesely 6.25 - Adrien Moerman 7.94

Asist: Kostas Sloukas 4.80 - Vasilije Micic 6.50

Top çalma: Marko Guduric 1.20 - Shane Larkin 1.32

Blok: Ahmet Düverioğlu 0.59 - Bryant Dunston 0.86

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