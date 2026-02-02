Habertürk
        Fenerbahçe Beko, Barcelona deplasmanında!

        EuroLeague'de lider Fenerbahçe Beko, 26. hafta maçında yarın akşam Barcelona ile deplasmanda karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 11:32 Güncelleme: 02.02.2026 - 11:32
        F.Bahçe, Barcelona deplasmanında!
        Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 26. haftasında yarın deplasmanda İspanya'nın Barcelona ekibiyle karşılaşacak.

        Palau Blaugrana Salonu'ndaki karşılaşma, TSİ 22.30'da başlayacak.

        Ligde oynadığı son 9 karşılaşmada 8 galibiyet elde eden ve üst üste 4 mücadeleyi kazanan sarı-lacivertli ekip, son maçında Anadolu Efes'i 79-62 mağlup etti.

        Başantrenör Sarunas Jasikevicius'un öğrencileri, bir maç eksiğiyle ligde lider durumda bulunuyor.

        Fenerbahçe Beko, geride kalan 24 karşılaşmada 17 galibiyet, 7 mağlubiyet yaşadı.

        Sarı-lacivertli ekip Ataşehir'de Barcelona'yı 72-71 yenmişti.

