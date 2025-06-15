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        Haberler Bilgi Spor Fenerbahçe Beko- Beşiktaş CANLI İZLE EKRANI: Fenerbahçe Beko- Beşiktaş maçı anlık nereden izlenir, hangi kanalda, şifresiz mi?

        Fenerbahçe Beko- Beşiktaş maçı canlı izleme ekranı: Fenerbahçe Beko- Beşiktaş maçı nereden canlı izlenir?

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinin beşinci ve son maçında Beşiktaş Fibabanka, Anadolu Efes'i 82-75 mağlup ederek seriyi 3-2 kazandı ve adını finale yazdırdı. Bu kritik galibiyetle siyah-beyazlı ekip, büyük finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu. Bu kapsamda basketbolseverler karşılaşmanın yayıncı kuruluşunu merak ediyor. Peki, Fenerbahçe Beko- Beşiktaş maçı nereden, nasıl izlenir, maç nerede yayınlanacak? İşte, Fenerbahçe Beko- Beşiktaş canlı izleme ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.06.2025 - 14:01 Güncelleme: 15.06.2025 - 14:01
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka kozlarını paylaşacak. İlk iki karşılaşma Ülker Sports Arena'da oynanacak. Seride durumu 4 yapan taraf ise şampiyon olacak. Peki, Fenerbahçe Beko- Beşiktaş Fibabanka maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın yayıncı kuruluşu ve linki...

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        FENERBAHÇE BEKO- BEŞİKTAŞ FİBABANKA MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

        Fenerbahçe Beko- Beşiktaş Fibabanka final serisi ilk maçı 17 Haziran Salı akşamı 20.30'da oynanacak.

        Ülker Sports Arena'da oynanacak kritik mücadele beIN Sports 5 üzerinden canlı yayınlanacak.

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        FENERBAHÇE BEKO- BEŞİKTAŞ FİBABANKA MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ

        Aşağıda yer alan link aracılığıyla beİN CONNECT kanalına üye olabilir ve karşılaşmayı canlı olarak takip edebilirsiniz.

        https://beinconnect.tv/

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