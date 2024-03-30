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        Haberler Spor Basketbol Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Emlakjet maçı ertelendi - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Emlakjet maçı ertelendi

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Emlakjet arasında 2 Nisan Salı günü oynanması gereken karşılaşma ertelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 00:00 Güncelleme: 30.03.2024 - 00:00
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında oynanması planlanan Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Emlakjet maçı ertelendi. Basketbolseverlerin merakla beklediği derbi, 2 Nisan Salı günü oynanacaktı.

        Basketbol Süper Ligi'nin X hesabından paylaşılan mesajda, derbinin, Beşiktaş'ın BKT Avrupa Kupası'nda Fransa ekibi Mincidelice JL ile 3 Nisan Çarşamba günü deplasmanda yapacağı yarı final serisi üçüncü ve son maçı nedeniyle tehir edildiği belirtildi.

        Siyah-beyazlılar, Mincidelice JL takımını mağlup etmesi halinde seriyi 2-1 kazanacak ve Avrupa Kupası'nda finale yükselecek.

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