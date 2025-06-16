Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka final serisi başlıyor!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş, yarın saat 20.30'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Final serisinde 4 galibiyete ulaşacak takım şampiyon olacak.

FENERBAHÇE 22. KEZ FİNAL OYNAYACAK

2024-2025 sezonunda THY Euroleague ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşayan Fenerbahçe, Basketbol Süper Ligi'nde de şampiyonluk hedefliyor. Sarı-lacivertliler, bu haftaki final serisiyle birlikte 22. kez finallerde yer alacak. Kanarya, ligde 11 şampiyonluğun yanı sıra 10 kez de ikincilik yaşadı. Fenerbahçe, pandemi nedeniyle iptal edilen 2019-2020 dışında son 10 sezonda 8. kez finalde mücadele edecek. Fenerbahçe, bu süreçte oynadığı finallerin 5'inde şampiyonluğa ulaştı. Jasikevicius'un öğrencileri son şampiyonluğunu geçtiğimiz yıl A. Efes karşısında elde etti.

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BEŞİKTAŞ, ALIMPIJEVIC İLE ÇIKIŞ YAKALADI

Haziran 2023'te Beşiktaş'ın başantrenörü olan Dusan Alimpijevic, ilk sezonunda siyah-beyazlılarla mücadele ettiği Basketbol Süper Ligi, EuroCup ve Türkiye Kupası'nda yarı final oynadı. Alimpijevic yönetimindeki Beşiktaş, bu sezon ise özellikle ligin 2. yarısında elde ettiği 14 maçlık galibiyet serisiyle normal sezonu 2. tamamladı. Türkiye Kupası'nda finale kadar yükselen Beşiktaş, finalde Fenerbahçe'ye 104-81'lik skorla kaybetti. Sırp teknik adam, ligde de takımının finale çıkmasında büyük pay sahibi oldu.