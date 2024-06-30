Fenerbahçe Beko'da Tyler Dorsey ile yollar ayrıldı!

Fenerbahçe Beko, yeni sezon çalışmaları kapsamında bir Nick Calathes, Yam Madar, Johnathan Motley ve Nate Sestina'dan sonra bir ayrılığı daha duyurdu.

Sarı-lacivertliler, 28 yaşındaki tecrübeli şutör gard Tyler Dorsey ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''2023 yılının Mart ayından bu yana formamızı giyen sporcumuz Tyler Dorsey ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Tyler Dorsey'e teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz.'' ifadeleri kullanıldı.