Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Fenerbahçe Beko'dan tarihe geçen ribaunt performansı! - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko'dan tarihe geçen ribaunt performansı!

        Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Fransa ekibi Paris Basketbol'u 87-83 yendiği 17. hafta erteleme maçında 30 hücum ribaundu alarak tarihi bir performansa imza attı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 11:58 Güncelleme: 04.03.2025 - 11:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenerbahçe'den tarihi ribaunt performansı!
        ABONE OL

        Fenerbahçe Beko, Paris Basketbol'u deplasmanda yenerek Avrupa Ligi'nde 18. galibiyetini elde etti.

        Bu sezon organizasyonda ikinci şampiyonluğunu hedefleyen Fenerbahçe Beko, karşılaşmada 30 hücum ribaunduna ulaşarak tarihe geçti. Sarı-lacivertliler, THY Avrupa Ligi'nde bir maçta en fazla hücum ribaundu alan Rus temsilcisi CSKA Moskova'nın rekoruna ortak oldu.

        Müsabakada forma giyen 11 sarı-lacivertli basketbolcudan 10'u, hem savunmada hem de hücumda ribaunt almayı başardı. Sarunas Jasikevicius'un öğrencileri, söz konusu mücadelede 20 de savunma ribaundu aldı.

        CSKA Moskova, 2020-2021 sezonunda İtalya ekibi EA7 Emporio Armani Milan'ı 91-87 yendiği maçta 30'u hücumda 30'u da savunmada olarak üzere toplam 60 ribaunt almıştı.

        REKLAM

        THY Avrupa Ligi'nde bir maçta en fazla hücum ribaunduna ulaşan 5 takım şöyle:

        1. Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova (30)

        2. Panathinaikos (26)

        3. Partizan, Unicaja Malaga (25)

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ağırlaştırılmış müebbet isteminden beraate!
        Ağırlaştırılmış müebbet isteminden beraate!
        Emekli maaşlarına milli gelir ayarı
        Emekli maaşlarına milli gelir ayarı
        Pentagon'dan "Geçen hafta ne yaptınız?" sorusuna yanıt rehberi
        Pentagon'dan "Geçen hafta ne yaptınız?" sorusuna yanıt rehberi
        Otomobil satışları düşmeye devam ediyor
        Otomobil satışları düşmeye devam ediyor
        Şampiyonu duyurdular! 1 puan farkla...
        Şampiyonu duyurdular! 1 puan farkla...
        Kraliçe, teselliyi Türkiye'de aradı
        Kraliçe, teselliyi Türkiye'de aradı
        Soğuklar gidiyor, bahar havası geliyor!
        Soğuklar gidiyor, bahar havası geliyor!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        WE Soda, ABD’li Genesis Alkali’yi satın aldı
        WE Soda, ABD’li Genesis Alkali’yi satın aldı
        Eleştiri okları onlara döndü!
        Eleştiri okları onlara döndü!
        Eşi ve babası konuştu! Peyzaj mimarı Ece aranıyor!
        Eşi ve babası konuştu! Peyzaj mimarı Ece aranıyor!
        355 milyar liralık deprem koruması
        355 milyar liralık deprem koruması
        100 dolarlık banknotlara Trump resmi konulması için yasa tasarısı
        100 dolarlık banknotlara Trump resmi konulması için yasa tasarısı
        Avrupa'nın en golcü hücum üçlüleri!
        Avrupa'nın en golcü hücum üçlüleri!
        Yine hapis cezası aldı
        Yine hapis cezası aldı
        Dusan Tadic fırtınası!
        Dusan Tadic fırtınası!
        Dijital miras nasıl bırakılır?
        Dijital miras nasıl bırakılır?
        Trump, Çin'e tarife oranını ikiye katladı
        Trump, Çin'e tarife oranını ikiye katladı
        Oturdukları bank, 'Turistik yer' oldu
        Oturdukları bank, 'Turistik yer' oldu
        Edip Akbayram'a veda
        Edip Akbayram'a veda