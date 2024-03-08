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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Fenerbahçe Beko deplasmanda Real Madrid'i yıktı! - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko deplasmanda Real Madrid'i yıktı!

        EuroLeague'in 28. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Real Madrid'i deplasmanda 89-79 mağlup etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.03.2024 - 01:20 Güncelleme: 08.03.2024 - 01:22
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        Fenerbahçe Beko deplasmanda Madrid'i yıktı!
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        THY EuroLeague'in 28. haftasında Fenerbahçe Beko deplasmanda Real Madrid ile karşı karşıya geldi.

        Wizink Center'da oynanan mücadeleyi Sarı-Lacivertliler 89-79 kazandı.

        Bu sezon hem içeride hem dışarıda Real Madrid'i yenen Sarı-Lacivertliler, Madrid deplasmanında 6 yıl sonra kazandı.

        Real Madrid’de Sergio Llull 17 sayı, Walter Tavares 14 sayı, Mario Hezonja 13 sayı, Dzanan Musa 11 sayı ile oynarken, Fenerbahçe Beko’da Nigel Hayes-Davis 15 sayı 12 ribaund, Nick Calathes 12 sayı 6 asist, Scottie Wilbekin 12 sayı, Johnathan Motley ve Tarık Biberovic 10 sayı ile mücadele etti.

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