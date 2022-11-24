Fenerbahçe Beko Galatasaray Nef basketbol maçı için heyecanlı bekleyiş başlamış durumda. İki ekibin de yeni transferlerinin forma giyeceği zorlu randevu öncesi detaylar belli oldu ve biletler satışa çıktı. İşte, şimdiden büyük bir merakla beklenen Fenerbahçe Beko Galatasaray Nef basketbol maçı ile ilgili ayrıntılar...