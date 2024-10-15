Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 3. hafta mücadelesinde Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibini konuk ediyor. Ligde çıktığı iki maçı da kazanan sarı-lacivertliler, Kızılyıldız’ı da geçerek 3’te 3 yapmayı hedefliyor. Temsilcimiz şu ana kadar modern EuroLeague’de Kızılyıldız ile 18 kez karşılaştı ve bu mücadelelerin 12’sinden galip ayrıldı. Peki THY EuroLeague Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçı canlı izle ekranı ve karşılaşmaya ilişkin tüm detaylar…