Fenerbahçe Beko, Luka Samanic'i transfer etti
Fenerbahçe Beko, NBA takımlarından Utah Jazz forması giyen Hırvat uzun Luka Samanic'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Giriş: 05.08.2024 - 12:41 Güncelleme: 05.08.2024 - 12:41
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, son olarak NBA takımlarından Utah Jazz forması giyen Hırvat uzun Luka Samanic ile 1 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bu anlaşmanın kulübümüze ve Luka Samanic’e hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu bir sezon yaşamasını temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.
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