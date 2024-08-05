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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Fenerbahçe Beko, Luka Samanic'i transfer etti - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko, Luka Samanic'i transfer etti

        Fenerbahçe Beko, NBA takımlarından Utah Jazz forması giyen Hırvat uzun Luka Samanic'i kadrosuna kattığını açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 12:41 Güncelleme: 05.08.2024 - 12:41
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        Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, son olarak NBA takımlarından Utah Jazz forması giyen Hırvat uzun Luka Samanic ile 1 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bu anlaşmanın kulübümüze ve Luka Samanic’e hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu bir sezon yaşamasını temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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