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        Haberler Bilgi Spor Fenerbahçe Beko - Monaco basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? EuroLeague Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?

        Fenerbahçe Beko - Monaco basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 15. haftasında Monaco ile karşı karşıya gelecek. İstanbul'daki Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde, Fenerbahçe Beko - Monaco basketbol maçının tarihi ve saati sporseverlerin gündemindeki yerini aldı. Sarı-lacivertliler, bu sezon EuroLeague'de oynadığı 14 maçta 10 galibiyet, 4 mağlubiyet ile 2. sırada yer alıyor. Peki, "Fenerbahçe Beko - Monaco basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe Beko - Monaco tarihi ve maç saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2024 - 00:18 Güncelleme: 12.12.2024 - 00:18
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        Fenerbahçe Beko - Monaco basketbol maçı için nefesler tutuldu. Ligde ve Avrupa'da yoluna dolu dizgin devam eden temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Fransa temsilcisi Monaco ile karşılaşacak. Zorlu mücadeleyi Juan Carlos Garcia, Olegs Latisevs ve Josip Radojkovic yönetecek. Peki, "Fenerbahçe Beko - Monaco basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? EuroLeague Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...

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        FENERBAHÇE BEKO MONACO MAÇI NE ZAMAN?

        Fenerbahçe Beko Monaco maçı 12 Aralık Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.

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        FENERBAHÇE BEKO MONACO MAÇI HANGİ KANALDA?

        EuroLeague 15. haftasında oynanacak maç S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

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        FENERBAHÇE BEKO MAÇ PROGRAMI

        12 Aralık Fenerbahçe Beko – Monaco

        17 Aralık Barcelona – Fenerbahçe Beko

        19 Aralık Paris – Fenerbahçe Beko

        27 Aralık Partizan – Fenerbahçe Beko

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