Fenerbahçe Beko - Monaco basketbol maçı için nefesler tutuldu. Ligde ve Avrupa'da yoluna dolu dizgin devam eden temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Fransa temsilcisi Monaco ile karşılaşacak. Zorlu mücadeleyi Juan Carlos Garcia, Olegs Latisevs ve Josip Radojkovic yönetecek. Peki, "Fenerbahçe Beko - Monaco basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? EuroLeague Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...