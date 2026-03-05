Fenerbahçe Beko - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
THY EuroLeague'de zirve mücadelesi tüm hızıyla devam ederken, lider Fenerbahçe Beko kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. Sarı-lacivertliler, normal sezonun 30. haftasında Fransa temsilcisi Monaco'yu sahasında ağırlayacak. Basketbolseverlerin büyük ilgi gösterdiği mücadele öncesinde "Fenerbahçe Beko - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" soruları da gündemdeki yerini aldı. İşte Fenerbahçe Beko - Monaco maçı canlı yayın bilgisi...
EuroLeague’de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri İstanbul’da oynanacak. Liderlik koltuğunda bulunan Fenerbahçe Beko, 30. hafta mücadelesinde güçlü rakibi Monaco ile kozlarını paylaşacak. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın başlama saati, yayıncı kanalı ve maçla ilgili detaylar basketbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte bilgiler...
FENERBAHÇE BEKO-MONACO EUROLEAGUE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Beko-Monaco Euroleague maçı bu akşam saat 20:45'te Ülker Spor Etkinlik Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele S Sport ve S Sport Plus ekranından yayınlanacak.
FENERBAHÇE BEKO 9. GALİBİYET İÇİN PARKYEYE ÇIKIYOR!
EuroLeague'de çıktığı son 8 mücadeleden de galibiyetle ayrılan Fenerbahçe Beko, son maçında evinde Sırbistan temsilcisi Partizan'ı 81-78'lik skorla mağlup etmişti.
Sarı-lacivertliler, Monaco'yla oynadığı son 2 maçtan da galip ayrıldı. Sezonun ilk yarısında rakibini deplasmanda 92-86 yenen Fenerbahçe Beko, bir önceki müsabakasında ise rakibini Dörtlü Final'in finalinde 81-70 yenerek Avrupa Ligi şampiyonluğuna uzanmıştı.