Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Fenerbahçe Beko - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        Fenerbahçe Beko - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        THY EuroLeague'de zirve mücadelesi tüm hızıyla devam ederken, lider Fenerbahçe Beko kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. Sarı-lacivertliler, normal sezonun 30. haftasında Fransa temsilcisi Monaco'yu sahasında ağırlayacak. Basketbolseverlerin büyük ilgi gösterdiği mücadele öncesinde "Fenerbahçe Beko - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" soruları da gündemdeki yerini aldı. İşte Fenerbahçe Beko - Monaco maçı canlı yayın bilgisi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2026 - 17:26 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        EuroLeague’de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri İstanbul’da oynanacak. Liderlik koltuğunda bulunan Fenerbahçe Beko, 30. hafta mücadelesinde güçlü rakibi Monaco ile kozlarını paylaşacak. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın başlama saati, yayıncı kanalı ve maçla ilgili detaylar basketbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte bilgiler...

        2

        FENERBAHÇE BEKO-MONACO EUROLEAGUE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

        Fenerbahçe Beko-Monaco Euroleague maçı bu akşam saat 20:45'te Ülker Spor Etkinlik Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele S Sport ve S Sport Plus ekranından yayınlanacak.

        3

        FENERBAHÇE BEKO 9. GALİBİYET İÇİN PARKYEYE ÇIKIYOR!

        EuroLeague'de çıktığı son 8 mücadeleden de galibiyetle ayrılan Fenerbahçe Beko, son maçında evinde Sırbistan temsilcisi Partizan'ı 81-78'lik skorla mağlup etmişti.

        Sarı-lacivertliler, Monaco'yla oynadığı son 2 maçtan da galip ayrıldı. Sezonun ilk yarısında rakibini deplasmanda 92-86 yenen Fenerbahçe Beko, bir önceki müsabakasında ise rakibini Dörtlü Final'in finalinde 81-70 yenerek Avrupa Ligi şampiyonluğuna uzanmıştı.

        4

        İKİ TAKIM'IN SON DURUMU NE?

        Euroleagu'de 1 maçı eksik olan sarı-lacivertliler, çıktığı 28 maçta elde ettiği 21 galibiyetle en yakın rakibinin 2 galibiyet önünde lider durumda bulunuyor. 29 müsabakada 16 galibiyet elde eden Monaco ise 9. sırada.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        NATO: Türkiye'de füze düşürülmesi ciddi bir olaydı
        NATO: Türkiye'de füze düşürülmesi ciddi bir olaydı
        5 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        5 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        Azerbaycan'dan İran'a: Saldırılar yanıtsız kalmayacak
        Azerbaycan'dan İran'a: Saldırılar yanıtsız kalmayacak
        Çin'den kritik hamle: Akaryakıt ihracatı askıya alınıyor
        Çin'den kritik hamle: Akaryakıt ihracatı askıya alınıyor
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        ABD savaş gazisi, Kongre'de ABD'nin İran'a saldırısını protesto etti
        ABD savaş gazisi, Kongre'de ABD'nin İran'a saldırısını protesto etti
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        MSB'den İran füzesiyle ilgili açıklama
        MSB'den İran füzesiyle ilgili açıklama
        İstanbul’da okulun önünde kadın cinayeti!
        İstanbul’da okulun önünde kadın cinayeti!
        Ayrılık sonrası ilk kez görüntülendi
        Ayrılık sonrası ilk kez görüntülendi
        Otomotivde 'Made in EU' heyecanı
        Otomotivde 'Made in EU' heyecanı
        Doktor, hastayı icraya verdi! Diş hekiminden implant hacizi!
        Doktor, hastayı icraya verdi! Diş hekiminden implant hacizi!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!
        Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!
        12 karatlık yüzüğü parmağına taktı
        12 karatlık yüzüğü parmağına taktı
        Galatasaray'ın kasası doluyor: 5.5 milyar TL'lik ciro!
        Galatasaray'ın kasası doluyor: 5.5 milyar TL'lik ciro!
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        Ruh sağlığı sorununu anlattı
        Ruh sağlığı sorununu anlattı