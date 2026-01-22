Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Fenerbahçe Beko'nun Euroleague'deki rakibi Baskonia! - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko'nun Euroleague'deki rakibi Baskonia!

        Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 24. haftasında yarın Kosner Baskonia ekibini konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 10:53 Güncelleme: 22.01.2026 - 10:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenerbahçe Beko'nun rakibi Baskonia!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 24. haftasında yarın İspanya'nın Kosner Baskonia ekibini konuk edecek.

        Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.

        Ligde oynadığı 22 maçta 15 galibiyet alan sarı-lacivertliler, 2. sırada bulunuyor. 8 galibiyete sahip İspanyol ekibi ise 15. sırada.

        Dubai Basketbol mağlubiyetinin ardından iç sahada Valencia Basket'i 82-79'luk skorla geçen Fenerbahçe Beko, son maçında ise Virtus Bologna'yı deplasmanda 85-80 yendi.

        İki takım arasında ligin ilk yarısında İspanya'da oynanan mücadeleyi Fenerbahçe Beko, 108-93 galip tamamlamıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        2025'te konutta tarihi rekor! Ev fiyatları altın karşısında eridi

        2025'te konutta tarihi rekor! Ev fiyatları altın karşısında eridi

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Vahşet ötesi! Fatma'yı 4 metre sürükledi, üç kez yere vurarak katletti!
        Vahşet ötesi! Fatma'yı 4 metre sürükledi, üç kez yere vurarak katletti!
        İşte Fenerbahçe'nin Aston Villa 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Aston Villa 11'i!
        Tuğyan'ın eski sevgilisi adliyede
        Tuğyan'ın eski sevgilisi adliyede
        2 işçi öldü... 3 engelli çocuk yetim kaldı! Büyük acı!
        2 işçi öldü... 3 engelli çocuk yetim kaldı! Büyük acı!
        2025'te konutta tarihi rekor! Ev fiyatları altın karşısında eridi
        2025'te konutta tarihi rekor! Ev fiyatları altın karşısında eridi
        İzmir'de zor anlar! Dere taştı, her yer göle döndü!
        İzmir'de zor anlar! Dere taştı, her yer göle döndü!
        İstifa eden kıdem tazminatı alamaz
        İstifa eden kıdem tazminatı alamaz
        ABD Başkanı Trump'tan Fed mesajı
        ABD Başkanı Trump'tan Fed mesajı
        "Galatasaray iyi savaştı!"
        "Galatasaray iyi savaştı!"
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü
        Sağlık enflasyonu az artar
        Sağlık enflasyonu az artar
        Yılın ilk faiz kararı bugün belli olacak
        Yılın ilk faiz kararı bugün belli olacak
        Trump'ın "Barış Kurulu" için imza atması bekleniyor
        Trump'ın "Barış Kurulu" için imza atması bekleniyor
        Karabağ'dan 90+4'te kritik galibiyet!
        Karabağ'dan 90+4'te kritik galibiyet!
        Haldun Dormen, hayatını kaybetti
        Haldun Dormen, hayatını kaybetti
        Galatasaray, Atletico'yu salladı ama yıkamadı!
        Galatasaray, Atletico'yu salladı ama yıkamadı!
        Hastalıklara karşı koruyan kış kahvaltısı
        Hastalıklara karşı koruyan kış kahvaltısı
        Flaş iddia: Nesyri ve Juventus anlaşmaya vardı!
        Flaş iddia: Nesyri ve Juventus anlaşmaya vardı!
        Evin kalbi hangi ülkede neresi?
        Evin kalbi hangi ülkede neresi?
        Rekabet Kurumu'ndan TEMU açıklaması
        Rekabet Kurumu'ndan TEMU açıklaması