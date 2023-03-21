Fenerbahçe Beko Olimpia Milano maçı için artık geri sayıma geçildi. THY EuroLeague'de günün sonucu en çok merak edilen maçı olan zorlu karşılaşmaya dair bilinmesi gereken tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte, Fenerbahçe Beko Olimpia Milano maçının başlama saati, yayıncı kanalı ve sarı lacivertli ekibimizin kadrosuna ilişkin ayrıntılar...