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Fenerbahçe Beko Olympiakos play-off 4. maçı ne zaman, hangi gün ve biletler ne kadar?

Fenerbahçe Beko Olympiakos play-off 4. maçı için araştırmalar başladı. Yunan ekibinin 2-1 önde olduğu seride temsilcimiz Fenerbahçe Beko, 3. maçta son saniye üçlüğüyle rakibini kıl payı elinden kaçırdı. 5 maç üzerinden oynanan ve 3 galibiyet elde eden takımın Final Four'a yükseleceği eşleşmede sarı lacivertliler, 4. maçta rakibini mağlup edip seriyi son maça taşımak için sahaya çıkacak. İşte, detaylar...

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  • Fenerbahçe Beko Olympiakos play-off 4. maçı ne zaman, hangi gün ve biletler ne kadar?

    THY EuroLeague play-offlarında rövanş maçları başladı. Ülkemizi bu yıl söz konusu turda temsil eden Fenerbahçe Beko, serinin 4. maçında Yunanistan ekibi Olympiakos'u sahasında konuk ediyor. Biletlerinin satışa çıkar çıkmaz tükendiği zorlu randevuya ilişkin tüm bilgileri bir araya getirdik...
  • Fenerbahçe Beko Olympiakos play-off 4. maçı ne zaman, hangi gün ve biletler ne kadar?

    FENERBAHÇE BEKO OLYMPIAKOS PLAY-OFF 4. MAÇI NE ZAMAN?

    Fenerbahçe Beko Olympiakos play-off turu 4. maçı 5 Mayıs 2023 Çarşamba günü saat 20:45'de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak.

    FENERBAHÇE BEKO OLYMPIAKOS MAÇI BİLET FİYATLARI
  • Fenerbahçe Beko Olympiakos play-off 4. maçı ne zaman, hangi gün ve biletler ne kadar?

    FENERBAHÇE BEKO OLYMPIAKOS MAÇI HANGİ KANALDA?

    Fenerbahçe Beko Olympiakos play-off turu S-Sport'tan canlı yayınlanacak.
  • Fenerbahçe Beko Olympiakos play-off 4. maçı ne zaman, hangi gün ve biletler ne kadar?

    OLYMPIAKOS FENERBAHÇE BEKO PLAY-OFF MAÇI TARİHLERİ

    THY EuroLeague play-off turu 4. Maç 

    5 Mayıs 2023 Cuma

    Fenerbahçe Beko- Olympiacos Piraeus

    Ülker Spor ve Etkinlik Salonu / 20.45
  • Fenerbahçe Beko Olympiakos play-off 4. maçı ne zaman, hangi gün ve biletler ne kadar?

    THY EuroLeague play-off turu 5. Maç (GEREKİRSE)

    9-10 Mayıs 2023

    Olympiacos Piraeus -Fenerbahçe Beko

    Barış ve Dostluk Salonu

    Not: Müsabaka saati ilerleyen günlerde belli olacaktır.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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