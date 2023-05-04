THY EuroLeague play-offlarında rövanş maçları başladı. Ülkemizi bu yıl söz konusu turda temsil eden Fenerbahçe Beko, serinin 4. maçında Yunanistan ekibi Olympiakos'u sahasında konuk ediyor. Biletlerinin satışa çıkar çıkmaz tükendiği zorlu randevuya ilişkin tüm bilgileri bir araya getirdik...