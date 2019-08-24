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HaberlerBasketbolFenerbahçe Beko oyuncuları sağlık kontrolünden geçti - Fenerbahçe Basketbol Haberleri

Fenerbahçe Beko oyuncuları sağlık kontrolünden geçti

Sarı-lacivertli basketbol takımında oyuncular Nikola Kalinic, Jan Vesely, Tarık Biberovic, Egehan Arna ve Derrick Williams, Liv Hospital Ulus'ta sağlık kontrolünden geçti

Nikola Kalinic

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda oyuncuların sağlık kontrolleri sürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2019-2020 sezonu hazırlıklarına 26 Ağustos Pazartesi günü başlayacak sarı-lacivertli takımda Nikola Kalinic, Jan Vesely, Tarık Biberovic, Egehan Arna ve Derrick Williams'ın sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.

Liv Hospital Ulus'ta gerçekleştirilen kontrollerde basketbolcuların kardiyoloji, kulak burun boğaz, ortopedi, genel cerrahi, dahiliye, göz ve diş muayenelerinin yapıldığı aktarıldı.

Kan değerleri ölçülen oyunculara, eko, efor, solunum fonksiyon testi gibi kardiyak testler uygulandığı ve radyolojik kontroller yapıldığı kaydedildi.

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