EuroLeague'de Final-Four heyecanı! Fenerbahçe Beko-Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi Final Four ilk maçında Panathinaikos ile karşı karşıya geliyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek, Final-Four maçı Etihad Arena'da oynanacak. Fenerbahçe ile Panathinaikos, Avrupa Ligi organizasyonunda bugüne dek 33 kez karşı karşıya gelirken, bu maçlardan 33 maçın 15'ini Fenerbahçe, 18'ini Yunanistan ekibi kazandı. Peki, "Fenerbahçe Beko-Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe Beko-Panathinaikos maçı tarihi ve saati...
Fenerbahçe Beko-Panathinaikos maçı için nefesler tutuldu. Fenerbahçe Beko, Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos'u yenerek geçtiğimiz senenin rövanşını almak için parkeye çıkacak. Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz sezon dörtlü finalde Panathinaikos, Fenerbahçe Beko'yu 73-57 yenerek finale yükselmiş ve sonrasında da kupaya uzanan taraf olmuştu. Peki, "Fenerbahçe Beko-Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ? EuroLeague Final-Four maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...
FENERBAHÇE BEKO-PANATHİNAİKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe Beko-Panathinaikos maçı 23 Mayıs Cuma günü saat 18.00'de oynanacak.
FENERBAHÇE BEKO-PANATHİNAİKOS MAÇI HANGİ KANALDA?
Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de oynanacak mücadele S Sport'tan canlı olarak yayınlanacak.
33'ÜNCÜ KARŞILAŞMA
Fenerbahçe ile Panathinaikos, Avrupa Ligi organizasyonunda bugüne dek 33 kez karşı karşıya geldi.
İki takımın 2007-08 sezonuna uzanan rekabetinde oynanan 33 maçın 15'ini Fenerbahçe, 18'ini Yunanistan ekibi kazandı.
SON 4 KARŞILAŞMA
Panathinaikos'un sarı-lacivertli rakibi karşısında son dönemde üstünlüğü dikkati çekiyor.
Yunanistan temsilcisi, sarı-lacivertlileri geçen sezonun dörtlü finali dahil son 4 maçta yendi.
Fenerbahçe Beko, normal sezondaki iki maçı da kazanan rakibini en son 17 Ekim 2023'te mağlup etti.
FENERBAHÇE BEKO RÖVANŞI İÇİN PARKEDE
Almanya'nın başkenti Berlin'de geçen sezon organize edilen dörtlü finalde Ergin Ataman'ın Panathinaikos'u Sarunas Jasikevicius'un Fenerbahçe'sini 73-57 yenerek finale yükselmiş ve sonrasında da kupayı almıştı.
Panathinaikos AKTOR, geçen sezonki başarıyı Abu Dabi'de tekrarlamak Fenerbahçe Beko ise rakibinden rövanşı almak için parkeye çıkacak.