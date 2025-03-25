Fenerbahçe Beko - Paris Basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 31. haftasında Fransa'nın Paris Basketbol takımını ağırlıyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde Fenerbahçe Beko - Paris Basketbol mücadelesinin maç saati basketbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "Fenerbahçe Beko - Paris Basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe Beko - Paris Basketbol maçı yayıncı kuruluşu...
Fenerbahçe Beko - Paris Basketbol maçı için nefesler tutuldu. Turkish Airlines EuroLeague'deki son karşılaşmasında Monaco'ya konuk olan temsilcimiz Fenerbahçe Beko, rakibine deplasmanda 91-82 mağlup olarak ikinciliğini sürdürdü. Hatırlanacağı gibi İki takım arasında sezonun ilk yarısında Fransa'da oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler 87-83 kazanmıştı. Peki, "Fenerbahçe Beko - Paris Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? THY EuroLeague Fenerbahçe Beko - Paris maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...
FENERBAHÇE BEKO - PARIS BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe Beko - Paris Basketbol maçı, 25 Mart 2025 Salı bugün saat 20.45'te başlayacak.
FENERBAHÇE BEKO - PARIS BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele S Sport tarafından canlı yayınlanacak