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        Haberler Bilgi Spor Fenerbahçe Beko - Paris Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? THY EuroLeague Fenerbahçe Beko - Paris maçı hangi kanalda?

        Fenerbahçe Beko - Paris Basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

        Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 31. haftasında Fransa'nın Paris Basketbol takımını ağırlıyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde Fenerbahçe Beko - Paris Basketbol mücadelesinin maç saati basketbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "Fenerbahçe Beko - Paris Basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe Beko - Paris Basketbol maçı yayıncı kuruluşu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2025 - 18:32 Güncelleme: 25.03.2025 - 18:32
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        Fenerbahçe Beko - Paris Basketbol maçı için nefesler tutuldu. Turkish Airlines EuroLeague'deki son karşılaşmasında Monaco'ya konuk olan temsilcimiz Fenerbahçe Beko, rakibine deplasmanda 91-82 mağlup olarak ikinciliğini sürdürdü. Hatırlanacağı gibi İki takım arasında sezonun ilk yarısında Fransa'da oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler 87-83 kazanmıştı. Peki, "Fenerbahçe Beko - Paris Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? THY EuroLeague Fenerbahçe Beko - Paris maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...

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        FENERBAHÇE BEKO - PARIS BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Fenerbahçe Beko - Paris Basketbol maçı, 25 Mart 2025 Salı bugün saat 20.45'te başlayacak.

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        FENERBAHÇE BEKO - PARIS BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

        Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele S Sport tarafından canlı yayınlanacak

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        FENERBAHÇE BEKO'DA SON DURUM

        Fenerbahçe Beko'da Scottie Wilbekin sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Sakatlıkları olan Nigel Hayes-Davis ve Khem Birch'in yanı sıra hastalık bulunan Devon Hall'un durumlarına ise maç saati karar verilecek.

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