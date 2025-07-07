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        Haberler Spor Basketbol Fenerbahçe Beko, Pierre ile yollarını ayırdı! - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko, Pierre ile yollarını ayırdı!

        Fenerbahçe Beko'da Kanadalı oyuncu Dyshawn Pierre'in takımdan ayrıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 21:02 Güncelleme: 07.07.2025 - 21:02
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        Fenerbahçe Beko, Pierre ile yollarını ayırdı!
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        Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Kanadalı oyuncu Dyshawn Pierre ile yollarını ayırdı.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Her şey için teşekkürler Dyshawn Pierre. 2020-2021 sezonundan bu yana formamızı giyen ve bu süreçte elde ettiğimiz başarılarda pay sahibi olan sporcumuz Dyshawn Pierre ile yollarımız ayrılmıştır. Dyshawn Pierre'e takımımıza yaptığı katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki dönemi için başarılar diliyoruz." denildi.

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