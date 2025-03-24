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        Haberler Spor Basketbol Fenerbahçe Beko Play-off için sahada - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko Play-off için sahada

        Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 31. haftasında yarın Fransa'nın Paris Basketbol ekibini ağırlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 09:35 Güncelleme: 24.03.2025 - 10:25
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        Fenerbahçe Beko Play-off için sahada!
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        THY Avrupa Ligi'nin 31. haftasında Fenerbahçe Beko, Fransız ekibi Paris Basketbol'u konuk edecek.

        Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.

        Son olarak Fransa ekibi Monaco'ya deplasmanda 91-82 mağlup olan sarı-lacivertliler, yarınki rakibini mağlup etmesi durumunda ilk 6 sırayı garantileyecek ve adını doğrudan play-off'a yazdıracak.

        Ligin geride kalan 30 haftasında 20 galibiyet ve 10 mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe Beko, haftaya 2. sırada giriyor.

        Konuk ekip ise yaşadığı 17 galibiyet ve 13 mağlubiyetle 7. basamakta bulunuyor.

        İki takım arasında sezonun ilk yarısında Fransa'da oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler 87-83 kazanmıştı.

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