        Fenerbahçe Beko- Valencia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Euroleague 22. hafta

        Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 22. haftasında İspanyol ekibi Valencia'yı ağırlayacak. Ligde bir maçı eksik olan Fenerbahçe Beko, 13 galibiyet ve 7 yenilgiyle 5. sırada bulunuyor. Valencia ise 14 galibiyet ve 7 mağlubiyetle 3. sırada yer alıyor. Maç saatinin yaklaşmasıyla basketbolseverler karşılaşmanın detaylarını merak ediyor. Peki, Fenerbahçe Beko- Valencia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2026 - 16:12 Güncelleme: 14.01.2026 - 16:12
        Avrupa basketbolunun dev organizasyonu EuroLeague’de 22. hafta karşılaşmaları nefes kesiyor. Bir maçı eksik olmasına rağmen üst sıralardaki yerini koruyan Fenerbahçe Beko, evinde Valencia ile kozlarını paylaşacak. Play-off yarışını yakından ilgilendiren bu karşılaşma öncesi iki takımın ligdeki konumu ve geçmiş maç istatistikleri merak konusu olurken, gözler maçın oynanacağı gün ve ekranlara geleceği kanala çevrildi. İşte ayrıntılar...

        FENERBAHÇE BEKO- VALENCİA MAÇI NE ZAMAN?

        Fenerbahçe Beko- Valencia Euroleague 22. hafta maçı 16 Ocak Cuma günü 20.45'te oynanacak.

        FENERBAHÇE BEKO- VALENCİA MAÇI HANGİ KANALDA?

        Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak zorlu mücadele S Sport üzerinden canlı yayınlanacak.

        FENERBAHÇE BEKO- VALENCİA MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ

        Aşağıda yer alan link aracılığıyla S Sport kanalına üye olabilir ve karşılaşmayı canlı olarak takip edebilirsiniz.

        https://www.ssportplus.com/hemen-uye-ol/

