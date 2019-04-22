Kaunas kentindeki Zalgirio Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak.
İstanbul'da oynanan serinin ilk iki maçında takımlar birer galibiyet elde etti. Fenerbahçe Beko ilk karşılaşmayı 76-43 kazanırken, Zalgiris ikinci müsabakadan 82-80 galip ayrıldı.
Üç galibiyete ulaşacak takımın 17-19 Mayıs'ta İspanya'nın Vitoria Gasteiz kentinde düzenlenecek Dörtlü Final'e yükseleceği eşleşmenin dördüncü maçı, 25 Nisan Perşembe günün yine Litvanya'da oynanacak.
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