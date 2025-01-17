Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'in 22. hafta maçında Zalgiris Kaunas'ı konuk ediyor. Zorlu mücadele öncesinde, Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas maçının tarihi ve saati basketbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Ülker Spor Salonu'nda oynanacak mücadeleyi Ilija Belosevic (Sırbistan), Carlos Cortes (İspanya), Igor Dragojevic (Karadağ) hakem üçlüsü yönetecek. Peki, "Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas maçı saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas basket maçının saati...
Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Fenerbahçe Beko, EuroLeague’in güncel formatında rakibiyle 27 kez karşılaştı ve bu maçlarda 18 galibiyet aldı. 9 karşılaşmada ise Zalgiris Kaunas galip geldi. Peki, "Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas maçı ne zaman, saat kaçta? THY Euroleague Fenerbahçe Beko hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas yayıncı kuruluşu...
FENERBAHÇE BEKO - ZALGIRIS BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe Beko - Zalgiris maçı 17 Ocak Cuma günü saat 20.45'te başlayacak.
FENERBAHÇE BEKO - ZALGIRIS BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki oynanacak maç S Sport 2 ve S Sport Plus kanalından canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE BEKO'DA SON DURUM
Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague’deki son maçında 15 Ocak Çarşamba günü konuk olduğu Kızılyıldız’ı 91-96 mağlup etti. Bu sonuçla 13. Galibiyetini alan Fenerbahçe Beko’da Nigel Hayes-Davis 27, Nicolo Melli ve Tarık Biberovic 16’şar sayı üretti.
Temsilcimiz, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki son maçında 12 Ocak Pazar günü Beşiktaş Fibabanka’yı konuk etti. Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan 90-79 galip ayrılarak 14. maçında 13. galibiyetini aldı ve liderliğini devam ettirdi. Fenerbahçe Beko’da Nigel Hayes-Davis 29 sayı üretti.
Fenerbahçe Beko'da sakatlıkları bulunan Scottie Wilbekin ve Wade Baldwin IV bu karşılaşmada forma giyemeyecek.