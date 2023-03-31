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Fenerbahçe Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta ve biletler ne kadar?

Fenerbahçe Beşiktaş derbisi için artık geri sayım başladı. Nefesleri kesen zirve yarışına doğrudan etki edecek zorlu derbi öncesi karşılaşmanın günü, saati ve muhtemel ilk 11'lerine ilişkin bilgileri bir araya getirdik. Peki, Fenerbahçe Beşiktaş derbisi biletleri ne kadar? İşte, Beşiktaş taraftarının alınmayacağı maça dair detaylar...

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  • Fenerbahçe Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta ve biletler ne kadar? Beşiktaş taraftarı Fenerbahçe maçına alınacak mı?

    Süper Lig'de 26. haftanın en dikkat çeken maçında Fenerbahçe, sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı ağırlamaya hazırlanıyor. Ligde zirve yarışını yakından ilgilendiren zorlu mücadele öncesi futbolseverler; Fenerbahçe Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta ve biletler satışa çıktı mı sorularının cevaplarını arıyor. İşte, şimdiden merakla beklenen Fenerbahçe Beşiktaş maçı ile ilgili tüm bilgiler...
  • Fenerbahçe Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta ve biletler ne kadar? Beşiktaş taraftarı Fenerbahçe maçına alınacak mı?

    FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

    Fenerbahçe Beşiktaş derbisi 2 Nisan 2023 Pazar günü saat 20:30'da oynanacak.
  • Fenerbahçe Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta ve biletler ne kadar? Beşiktaş taraftarı Fenerbahçe maçına alınacak mı?

    FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

    Fenerbahçe Beşiktaş derbisi beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak.
  • Fenerbahçe Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta ve biletler ne kadar? Beşiktaş taraftarı Fenerbahçe maçına alınacak mı?

    MUHTEMEL 11'LER

    Fenerbahçe: Altay, Osayi, Samet, Gustavo, Ferdi, Crespo, Arao, Rossi, Emre Mor, Valencia, Joao Pedro.

    Beşiktaş: Mert, Onur Bulut, Tayyip Talha, Colley, Masuaku, Salih Uçan, Gedson, Ghezzal, Hacıahmetoviç, Cenk Tosun, Aboubakar.
  • Fenerbahçe Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta ve biletler ne kadar? Beşiktaş taraftarı Fenerbahçe maçına alınacak mı?

    FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ BİLETLERİ ÇIKTI MI?

    Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin biletleri satışa çıktı. İşte, sarı lacivertli kulüpten yapılan resmi açıklama;

    FENERBAHÇE'DEN DERBİ BİLETLERİ AÇIKLAMASI
  • Fenerbahçe Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta ve biletler ne kadar? Beşiktaş taraftarı Fenerbahçe maçına alınacak mı?

    357. KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEKLER

    Beşiktaş ile Fenerbahçe 357. kez karşı karşıya gelecek. 

    Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 133, Beşiktaş 126 galibiyet aldı, 97 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.
  • Fenerbahçe Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta ve biletler ne kadar? Beşiktaş taraftarı Fenerbahçe maçına alınacak mı?

    98 yıllık rekabette gol sayısında Fenerbahçe'nin 492-451 üstünlüğü bulunuyor. 

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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