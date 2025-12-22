Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu!
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş 23 Aralık Salı günü saat 20.30'da karşı karşıya gelecek.
Kupada ilk hafta maçlarının hakemleri açıklanırken; Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbide hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Çakır’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Candaş Elbil yapacak.
Maçları yönetecek hakemler şöyle:
23 ARALIK SALI
15.00 Kocaelispor-Erzurumspor FK: Turgut Doman
17.30 TÜMOSAN Konyaspor-Hesap.com Antalyaspor: Kadir Sağlam
20.30 Fenerbahçe-Beşiktaş: Oğuzhan Çakır
24 ARALIK ÇARŞAMBA
13.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Aliağa Futbol: Hakan Ülker
15.30 Boluspor-Fethiyespor: Fatih Tokail
18.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri: Yusuf Adnan Kendirciler
20.30 Samsunspor-ikas Eyüpspor: Ömer Faruk Turtay