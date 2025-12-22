Habertürk
        Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu: Oğuzhan Çakır - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu!

        Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.12.2025 - 15:34 Güncelleme: 22.12.2025 - 15:41
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş 23 Aralık Salı günü saat 20.30'da karşı karşıya gelecek.

        Kupada ilk hafta maçlarının hakemleri açıklanırken; Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbide hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Çakır’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Candaş Elbil yapacak.

        Maçları yönetecek hakemler şöyle:

        23 ARALIK SALI

        15.00 Kocaelispor-Erzurumspor FK: Turgut Doman

        17.30 TÜMOSAN Konyaspor-Hesap.com Antalyaspor: Kadir Sağlam

        20.30 Fenerbahçe-Beşiktaş: Oğuzhan Çakır

        24 ARALIK ÇARŞAMBA

        13.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Aliağa Futbol: Hakan Ülker

        15.30 Boluspor-Fethiyespor: Fatih Tokail

        18.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri: Yusuf Adnan Kendirciler

        20.30 Samsunspor-ikas Eyüpspor: Ömer Faruk Turtay​​​​​​​

