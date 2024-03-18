Fenerbahçe bu sezon Michy Batshuayi'nin gol attığı maçlarda puan kaybetmedi

DEPLASMANDA KAZANMA REKORUNU EGALE ETTİ

Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanında aldığı 3-2'lik galibiyetle bu sezon rakip sahada çıktığı 15. maçında 14. galibiyetini elde etti.

Yukatel Adana Demirspor ile 12. haftada oynanan ve 0-0 sona eren mücadelenin ardından deplasmanda Beşiktaş, Mondihome Kayserispor, İstanbulspor, Gaziantep FK, RAMS Başakşehir, Bitexen Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor ve Trabzonspor'u mağlup ederek üst üste 9 dış saha maçından 3 puanla ayrılan İsmail Kartal'ın öğrencileri, bu anlamda Galatasaray ve Fenerbahçe'nin daha önce elde ettiği rekoru egale etti.

Sarı-lacivertli takım 2010-2011 sezonunda üst üste 9 deplasman maçından 3 puanla ayrılırken, Galatasaray da benzer performansı 2002-2003 sezonunda göstermişti.