Fenerbahçe, Çaykur Rizespor mesaisini sürdürdü!

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen çalışma milli oyuncularından yoksun gerçekleştirildi.

Salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başlayan antrenman; sahada yapılan ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla sürdü. Günün antrenmanı, pas çalışmalarının ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.