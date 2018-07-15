Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için flaş bir iddia ortaya atıldı. Şili basınına göre Sarı-Lacivertliler, Şili'nin Univesidad Catolica takımında forma giyen Ekvadorlu forvet oyuncusu John Cifuente'nin menajerini İstanbul'a getirdi. Geçtiğimiz sezon 20 maçta 22 gol atarak dikkatleri üzerine çeken 25 yaşındaki santrforun transferinin birkaç gün içinde netleşmesi bekleniyor. Cifuente, Ekvador Milli Takımı'nın da formasını 2 kez giyerken 1 defa rakip fileleri sarstı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER