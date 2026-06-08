Fenerbahçe'de ayrılık: Soner Erdoğmuş

Fenerbahçe'de voleybol şube direktörü Soner Erdoğmuş ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Voleybol şubemizin direktörü Soner Erdoğmuş ile yollarımız ayrılmıştır. Soner Erdoğmuş'a kulübümüze yapmış olduğu hizmetler için teşekkür eder, kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.