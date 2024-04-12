Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de bayramlaşma töreni yapıldı - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de bayramlaşma töreni yapıldı

        Fenerbahçe Kulübünde, Ramazan Bayramı dolayısıyla geleneksel bayramlaşma töreni düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 16:18 Güncelleme: 12.04.2024 - 16:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenerbahçe'de bayramlaşma töreni yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fenerbahçe'de Ramazan Bayramı dolayısıyla geleneksel bayramlaşma töreni düzenlendi.

        Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen törene, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, kulüp başkan vekili Erol Bilecik, yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, Can Gebetaş ile yüksek divan ve genel kurul üyeleri katıldı.

        Törende konuşan Uğur Dündar, dün deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla yapılan UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçına değinerek şu ifadeleri kullandı:

        REKLAM

        "Bir bayramı daha hep birlikte sevinç, umut, aydınlık gelecekler ve barış içinde yaşayan bir Türkiye dileğiyle idrak ediyoruz. Dün akşam Olympiakos karşılaşmasında takımımız iyi oynamasına ve çok gol kaçırmasına rağmen 3-2 yenildi. Sabaha doğru İstanbul'a geldik. Hiç merak etmeyin, bireysel hatalar sonucu yediğimiz goller sizleri ürkütmesin. Gelecek perşembe günü Olympiakos'u elenmiş olarak buradan uğurlarız. Hiç kuşkunuz olmasın. Hem Süper Lig şampiyonluğu hem de UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin en iddialı takımı Fenerbahçe'dir. Bundan kuşkunuz olmasın, destekleriniz devam etsin. Yaklaşık 2 yıllık yüksek divan kurulu başkanlığımın son bayram konuşması. Buradaki topluluk muhteşem. Her zamankinden daha fazla birlik ve bütünlük içindeyiz. Biz böyle bir ve bütün olduğumuz sürece bütün rakiplerimizle sonuna kadar mücadele ederiz."

        Başkan vekili Erol Bilecik ise "Önemli olan birlik ve beraberlik. Bunun dünyada eşi benzeri görülmemiş örneğini hep beraber 2 Nisan'da yaşadık. İnşallah bu sezon kapandığında hem UEFA Avrupa Konferans Ligi kupasını hem de Süper Lig kupasını müzemize götüreceğiz." diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Akın akın dönüyorlar! İşte yoğunluk yaşanan noktalar!
        Akın akın dönüyorlar! İşte yoğunluk yaşanan noktalar!
        UEFA'dan Okan Buruk'a şok ceza!
        UEFA'dan Okan Buruk'a şok ceza!
        Peş peşe acı haberler... Annenin ardından oğlu da öldü!
        Peş peşe acı haberler... Annenin ardından oğlu da öldü!
        "İran iki gün içinde İsrail'e saldırabilir"
        "İran iki gün içinde İsrail'e saldırabilir"
        Nuri Alço'dan haber var
        Nuri Alço'dan haber var
        Tabancalı video hevesi ölümle bitti!
        Tabancalı video hevesi ölümle bitti!
        Arda Güler'e 'teknik' destek!
        Arda Güler'e 'teknik' destek!
        Özel kıyafetlerle defnedildi! Ürküten ölümler başladı!
        Özel kıyafetlerle defnedildi! Ürküten ölümler başladı!
        Dzeko, Yunanları çıldırttı!
        Dzeko, Yunanları çıldırttı!
        Babası tabutuna sarıldı! Kahreden veda!
        Babası tabutuna sarıldı! Kahreden veda!
        Akıllı telefonu şarj ederken bunu yapın!
        Akıllı telefonu şarj ederken bunu yapın!
        Aracından inerken öldürdüler! Sır perdesi aralandı!
        Aracından inerken öldürdüler! Sır perdesi aralandı!
        "Amerika'yı keşfetmeye çalışmasın"
        "Amerika'yı keşfetmeye çalışmasın"
        5 tane ceviz yiyin! 4 saat bekleyin!
        5 tane ceviz yiyin! 4 saat bekleyin!
        Bayram sonrası ödem attıran kolay tarifler
        Bayram sonrası ödem attıran kolay tarifler
        Tesla otomatik pilotu hayat kurtardı
        Tesla otomatik pilotu hayat kurtardı
        "Kimse yalan söylemesin hepimizde estetik var"
        "Kimse yalan söylemesin hepimizde estetik var"
        TFF'den yabancı VAR hakemi kararı!
        TFF'den yabancı VAR hakemi kararı!
        Dünya Bankası'nın Türkiye tahmini
        Dünya Bankası'nın Türkiye tahmini
        Parkinson'a bağlı sakatlık ve ölümler hızla artıyor
        Parkinson'a bağlı sakatlık ve ölümler hızla artıyor