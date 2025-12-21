Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi sakatlık şoku: Anderson Talisca

Fenerbahçe Kulübü, dün oynanan ikas Eyüpspor maçında sakatlanan Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca'nın "sağ bacak alt adalesinde zorlanma ve kanama" tespit edildiğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, "Futbolcumuz Anderson Talisca'nın dün oynanan ikas Eyüpspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası bugün Ataşehir Medicana Hastanesi'nde MR'ı çekildi. Sağ bacak alt adalesinde zorlanma ve kanama tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

DERBİDE 9 EKSİK!

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda 23 Aralık Salı günü Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Archie Brown, Edson Alvarez, Nelson Semedo ve Anderson Talisca bu maçta forma giyemeyecek.

Cezalı durumda bulunan Fred de forma giyemezken; Afrika Uluslar Kupası için milli takımlarına giden Dorgeles Nene ve Youssef En-Nesyri de derbi kadrosunda olmayacak.

Ayrıca Noel Bayramı arifesi olması nedeniyle takımdan izin alarak ayrılan Ederson ve Jhon Duran da, karşılaşma kadrosunda yer almayacak.