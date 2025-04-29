Fenerbahçe'de derbi mesaisi başladı!
Süper Lig'in 34. haftasında derbide Beşiktaş ile karşılaşacak Fenerbahçe, müsabakanın hazırlıklarına başladı.
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 4 Mayıs Pazar günü derbide Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe, mücadelenin hazırlıklarına başladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi.
Gaziantep FK mücadelesinin ardından 2 gün izin yapan futbolcular, bugünkü antrenmana salonda core çalışmasıyla başladı.
Sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk programlarıyla devam eden idman, pas çalışmasıyla sürdü.
İki gruba ayrılan futbolcular, dar alanda oynanan çift kale maçlarla günü tamamladı.
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.