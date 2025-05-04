Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de derbide 4 eksik: Talisca ilk kez eski takımına karşı! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de derbide 4 eksik: Talisca ilk kez eski takımına karşı!

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, son oynanan Gaziantep FK maçı 11'ine göre Beşiktaş derbisine 4 değişiklik ile çıktı. Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Mert Müldür, Beşiktaş derbisinde yerini aldı. Anderson Talisca, ilk kez eski takımına karşı mücadele etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 19:57 Güncelleme: 04.05.2025 - 19:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Talisca ilk kez eski takımına karşı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki derbide Beşiktaş'ı konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, ligde son oynadıkları Gaziantep FK maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 1'i zorunlu 3 değişiklik yaptı.

        Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Gaziantep FK maçında ilk 11'de görevlendirdiği Filip Kostic'i cezası nedeniyle oynatamazken, Yusuf Akçiçek ve İrfan Can Kahveci'yi yedeğe çekti.

        Portekizli teknik adam, bu isimlerin yerine Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür ve Sebastian Szymanski'yi yeniden 11'de değerlendirdi.

        Beşiktaş derbisinde kalede İrfan Can Eğribayat'ı oynatan Mourinho, savunma hattını Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Milan Skriniar ve Mert Müldür'den oluşturdu. Orta alanda İsmail Yüksek, Fred Rodrigues ikilisini görevlendiren 62 yaşındaki çalıştırıcı, hücum hattında Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın ve Anderson Talisca'ya şans verdi. Mourinho, gol yollarında ise Youssef En-Nesyri'ye güvendi.

        REKLAM

        Fenerbahçe'de Dominik Livakovic, Alexander Djiku, Diego Carlos, Yusuf Akçiçek, Burak Kapacak, Levent Mercan, İrfan Can Kahveci, Dusan Tadic, Edin Dzeko ve Cenk Tosun ise yedek soyundu.

        MERT MÜLDÜR DERBİYE YETİŞTİ

        Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Mert Müldür, Beşiktaş derbisinde yerini aldı.

        Sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan ve birkaç idmanda takımla çalışabilen Mert Müldür, derbide takımını yalnız bırakmadı.

        Mert, müsabakaya ilk 11'de başladı.

        DÖRT EKSİK

        Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde 4 oyuncusundan yararlanamadı.

        Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Filip Kostic'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Sofyan Amrabat ve Allan Saint-Maximin, derbi kadrosunda yer almadı.

        TALISCA İLK KEZ ESKİ TAKIMINA KARŞI

        Fenerbahçe'nin deneyimli hücum oyuncusu Anderson Talisca, ilk kez eski takımına karşı mücadele etti.

        Ligde 2 sezon Beşiktaş formasını giyen ve etkili bir performans ortaya koyan Talisca, uzun bir aranın ardından Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'e döndü.

        REKLAM

        Derbiye ilk 11'de başlayan Brezilyalı oyuncu, eski takımına karşı sarı-lacivertli formayla ilk kez rakip oldu.

        TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

        Fenerbahçe taraftarları, Beşiktaş derbisine büyük ilgi gösterdi.

        Maçtan saatler öncesinde stat civarında toplanan sarı-lacivertliler, karşılaşma öncesinde de tezahüratlarla takımlarına destek oldu.

        GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

        Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde geniş güvenlik önemleri alındı.

        Stat civarındaki yollar trafiğe kapatılırken, içeri girişlerde taraftarların üzeri arandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özgür Özel'e tokatlı saldırı
        Özgür Özel'e tokatlı saldırı
        Sırrı Süreyya Önder'e veda...
        Sırrı Süreyya Önder'e veda...
        İşte derbinin canlı anlatımı ve istatistikler!
        İşte derbinin canlı anlatımı ve istatistikler!
        CHP lideri Özgür Özel'den açıklamalar
        CHP lideri Özgür Özel'den açıklamalar
        Evlat katili saldırgan!
        Evlat katili saldırgan!
        İbretlik infaz vakası
        İbretlik infaz vakası
        Adalet Bakanı Tunç: Eski mevzuata göre tahliye oldu
        Adalet Bakanı Tunç: Eski mevzuata göre tahliye oldu
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Süper Lig yolunda tüm dengeler değişti!
        Süper Lig yolunda tüm dengeler değişti!
        "Öldükten sonra bilsinler"
        "Öldükten sonra bilsinler"
        Sinemadan siyasete: Sırrı Süreyya Önder
        Sinemadan siyasete: Sırrı Süreyya Önder
        Arda Güler yıldızlaştı, Real Madrid kazandı!
        Arda Güler yıldızlaştı, Real Madrid kazandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya İsrail'den büyüktür
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya İsrail'den büyüktür
        "Galatasaray nefes aldırmıyor"
        "Galatasaray nefes aldırmıyor"
        Magandalara ağır ceza yolda
        Magandalara ağır ceza yolda
        Ukrayna Ordusu İDA ile SU-30 savaş uçağını düşürdü
        Ukrayna Ordusu İDA ile SU-30 savaş uçağını düşürdü
        101 ülkeye eşit
        101 ülkeye eşit
        Sheinbaum Trump'ın asker teklifini kabul etmedi
        Sheinbaum Trump'ın asker teklifini kabul etmedi
        20 saniyelik sarılmanın şaşırtan etkileri
        20 saniyelik sarılmanın şaşırtan etkileri
        "Yüksek temposu dinamik kılıyor"
        "Yüksek temposu dinamik kılıyor"